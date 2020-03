M. Klus: Počet žiadostí o repatriáciu mimoriadne vzrástol

Bratislava 29. marca (TASR) – Počet žiadostí o repatriáciu mimoriadne vzrástol. Len z Veľkej Británie prišlo rezortu diplomacie v posledných dňoch okolo 2500 žiadostí. V nedeľnej diskusnej relácii TA3 V politike to uviedol štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR Martin Klus (SaS).



"Je to tak veľké množstvo, že náš konzulárny úrad nestíha ani len spracovať tieto žiadosti," uviedol Klus v súvislosti s Veľkou Britániou a poprosil žiadateľov o istú mieru trpezlivosti. V reakcii predseda Zahraničného výboru Národnej rady (NR) SR Juraj Blanár (Smer-SD) uviedol, že MZVaEZ SR by malo skúsiť do situácie zapojiť študentov diplomacie. "Skúste zapojiť tak, ako napríklad zapojilo Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR medikov z fakúlt do infolinky, ktorá poskytuje informácie všetkým tým, ktorí volajú v súvislosti s koronavírusom," povedal Blanár. Klus skonštatoval, že súhlasí s takýmto návrhom.



V súvislosti s repatriáciou Klus pripomenul, že stále platí nariadenie predchádzajúcej vlády, že autobusy, ktoré slovenských občanov privezú zo zahraničia na územie SR, sú zadarmo, no lety si musia uhradiť sami. Zároveň na občanov SR apeloval, aby využili ponuku repatriácie na prvýkrát, lebo rezort diplomacie nemá zriadenú "kyvadlovú dopravu" a nebude sa pre slovenských občanov opakovane vracať do rôznych destinácií.



Blanár skritizoval novú vládu za nedostatok koordinácie, ktorá podľa jeho slov "pokrivkáva". Klus zareagoval, že koordinácia medzi MZVaEZ SR a Ministerstvom vnútra (MV) SR je. "Našou úlohou ako ministerstva zahraničných vecí je doviezť podľa možnosti čo najviac občanov a čo možno najrýchlejšie," povedal Klus. Dodal, že dôvod, prečo zo zahraničia zatiaľ priviezli len istý počet občanov SR je ten, že MZVaEZ SR mohlo doviezť len toľkých, koľkých MV SR garantovalo, že dokáže umiestniť do karantény.



V súvislosti so zákonom o sledovaní polohy osôb nakazených novým koronavírusom Blanár uviedol, že ak prezidentka SR Zuzana Čaputová zákon podpíše, Smer-SD podá návrh na Ústavný súd SR pre podozrenie z narušenia ochrany súkromia. Klus na zákon o sledovaní polohy osôb s ochorením COVID-19 reagoval slovami, že "je to problematická téma, ale sme v problematickej dobe," preto podľa neho tak musela vláda zareagovať.