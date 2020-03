M. Klus: Počet žiadostí o repatriáciu je 6037, vrátilo sa 3349 občanov

Bratislava 31. marca (TASR) – Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR registruje 6037 žiadostí občanov SR o repatriáciu. Počet ľudí, ktorí sa vrátili do SR zo zahraničia s pomocou štátu a jeho zastupiteľstiev je 3349. Pred utorkovým rokovaním vlády to uviedol štátny tajomník rezortu diplomacie Martin Klus (SaS).



Oznámil tiež, že od výzvy na ukončenie prijímania žiadostí o repatriáciu k polnoci 2. apríla zaznamenal rezort ďalších 500 žiadostí. "Predpokladáme, že v podobnom duchu to bude pokračovať," naznačil.



V rámci letov má byť zorganizovaný ešte jeden medzikontinentálny let, budú taktiež pokračovať lety v rámci Európy. "Najmä na miesta, odkiaľ je ťažké sa dostať komerčnými leteckými linkami, respektíve autobusom," objasnil Klus.



Repatriáciu koordinuje MZVaEZ v súčinnosti s partnermi z iných krajín. V rámci jedného letu preto lietadlo môže prepraviť ľudí z viacerých krajín. Ocenil v tejto súvislosti i spoluprácu s Českou republikou a Maďarskom. "S Českou republikou napríklad koordinujeme postup pri repatriácii našich občanov z Indie a Indonézie, maďarská strana nám prisľúbila pomoc pri preprave z USA, Kanady či Islandu,“ dodal Klus.



Aj po ukončení prijímania žiadostí môže podľa jeho slov prísť k prípadom, keď štát pomôže dostať sa ľuďom zo zahraničia domov. "Budeme individuálne posudzovať jednotlivé prípady, no nechceme, aby sa z repatriácie stala kyvadlová doprava,“ zdôraznil.



Priznal, že aj v doterajších organizovaných návratoch sa odohrali situácie, keď nahlásený občan si napokon prepravu rozmyslel. "Stalo sa to aj pri pondelkovej (30. 3.) repatriácii z írskeho Dublinu, no nie je to prípad skupín, len jednotlivcov," objasnil. V niektorých prípadoch môže prísť podľa neho aj k tomu, že sa v dôsledku situácie v krajine nemôže dostať cestujúci na letisko. „Zaznamenali sme i prípady, že prepravovaní mali vysokú teplotu, takže sa na palubu nedostali,“ dodal.



Cena pre repatriovaných za prepravu lietadlom sa odvíja od obsadenosti lietadla. Podľa Klusa sa rezort snaží cenu znížiť prepravou osôb zo Slovenska do krajiny, odkiaľ berú Slovákov. “Preto aj pri ceste do Írska sme tam brali niekoľkých Írov, v piatok, keď sa poletí do Oslo, budeme brať aj pár Nórov,“ objasnil.