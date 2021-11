M. Klus podporil v Bruseli rozširovací proces EÚ o štáty Balkánu

Brusel 23. novembra (TASR) - Hlavou témou utorňajšieho zasadnutia Rady EÚ pre všeobecné záležitosti v Bruseli bola príprava decembrového summitu EÚ a súčasné geopolitické a pandemické otázky. Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Martin Klus túto príležitosť využil na vyjadrenie podpory rozširovaciemu procesu EÚ o krajiny západného Balkánu.



Na programe decembrového summitu budú aj otázky súvisiace s problematikou zvyšujúcich sa cien energií a téma vonkajších vzťahov EÚ najmä s dôrazom na krízu na bielorusko-poľskej hranici. Klus v mene SR v tejto súvislosti vyjadril plnú solidaritu s Poľskom a pobaltskými štátmi, ktoré čelia tlaku na spoločnej hranici EÚ.







"Nemôžeme ustupovať neakceptovateľným aktivitám bieloruského režimu. Kríza na hraniciach Únie s Bieloruskom nie je primárne o migrácii, ale o hybridnom útoku bieloruského režimu voči členským štátom EÚ. Preto musíme zostať jednotní a urýchlene prijať ďalší balík sankcií," uviedol Klus.



V rozhovore pre TASR spresnil, že diplomati sa venovali aj téme rozširovania EÚ o krajiny západného Balkánu. Zdôraznil, že Slovensko považuje politiku rozširovania za strategický nástroj EÚ a zostáva konzistentné vo svojej podpore bezodkladného otvorenia prístupových rokovaní s Albánskom a Severným Macedónskom.



Klus pripomenul, že "balkánska agenda" začala dopoludňajším stretnutím s čiernohorským premiérom Zdravkom Krivokapičom, pričom diplomati EÚ podporili európsku budúcnosť Čiernej Hory. Pýtali sa ho na pnutia vo vnútri vládnej koalície a na možnosť urýchliť reformy, ktoré v tejto krajine momentálne stagnujú.



"Veľmi otvorene sme sa rozprávali o Achillovej päte rozširovania, a to, že stále sa nepodarilo otvoriť prístupové rozhovory so Severným Macedónskom a Albánskom. Vidíme priestor, aby sme ešte do konca roka túto nepríjemnú záležitosť vyriešili a čím skôr spustili tento proces," opísal situáciu Klus.



Upozornil, že najviac by tomuto procesu pomohla nová bulharská vláda, ak by zmenila svoju doterajšiu blokovaciu pozíciu voči Skopje. "Obe krajiny už splnili všetky podmienky, ktoré boli potrebné na začatie rokovaní. Verím, že tento politický problém sa vyrieši v čo najkratšom možnom čase a že dobehneme viac ako jedenapolročný sklz," vyjadril nádej.



