Klus: Režim na hraniciach s Českom sa môže sprísniť

Bratislava 28. októbra (TASR) – Režim na hraniciach s Českou republikou sa v súvislosti s novým koronavírusom môže sprísniť. Zintenzívniť by sa mali aj kontroly a v krátkom čase by mohlo dôjsť k testovaniu ľudí na českej hranici. Uviedol to štátny tajomník rezortu diplomacie Martin Klus po rokovaní expertnej skupiny zloženej zo zástupcov ministerstva dopravy, vnútra, školstva, zahraničných vecí a úradu hlavného hygienika.



Sprísnenie režimu na hraniciach s Českom navrhol Úrad hraničnej a cudzineckej polície. „Vzhľadom na tú zlú situáciu je to jedna z hraníc, ktorá znesie sprísnený režim," poznamenal Klus. Bližšie detaily však uviesť nechcel.



Expertná skupina na stretnutí navrhla niekoľko možností režimu na hraniciach. Detaily posunú premiérovi Igorovi Matovičovi a ministrovi vnútra Romanovi Mikulcovi (OĽANO), ktorí sa rozhodnú, čo predstavia na rokovaní ústredného krízového štábu, priblížil Klus.



„Vnímame, že je tu dopyt verejnosti po tom, aby sa niečo robilo s hraničným režimom, pretože, ak máme obmedzený pohyb na Slovensku, tak niektorí ľudia nevnímajú pozitívne, že je tu otvorený hraničný režim," podotkol štátny tajomník.



Na stretnutí sa tiež zaoberali, čo robiť s hranicami krajín, ktoré sú zelené ako napríklad Poľsko a Maďarsko. Klus si však nemyslí, že teraz je čas na zatváranie hraníc. „Fakt je ten, že v niektorých susedných krajinách je situácia lepšia ako na Slovensku," hovorí.



Klus zároveň pripomenul, aby sa plošného testovania v súvislosti s novým koronavírusom tento víkend zúčastnili aj cudzinci, ktorí v SR žijú a ľudia, ktorí na Slovensko dochádzajú zo susedných štátov. „Je tu pre nich možnosť otestovať sa na najbližšom možnom testovacom mieste. Je dôležité, aby cudzinci a ľudia, ktorí sem dochádzajú, mali tú istú možnosť ako naši občania," povedal Klus.