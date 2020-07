Klus si vie skôr predstaviť nosenie rúšok ako e-karanténu

Bratislava 13. júla (TASR) – Štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí Martin Klus si vie skôr predstaviť, že v rámci sprísnenia protiepidemiologických opatrení sa budú musieť na verejnosti nosiť ochranné rúška, než by sa mala zaviesť e-karanténa. Povedal to v pondelok pred rokovaním vlády SR. Doplnil, že urobia všetko preto, aby sa štátna karanténa nemusela opäť zaviesť.



"Ak to má byť prvý krok k tomu, aby sme nemuseli urobiť opäť štátnu karanténu alebo e-karanténu, tak si myslím, že aj občania to pochopia," povedal. Rezort diplomacie je podľa jeho slov pripravený na absolútnu súčinnosť. "Vôbec sa nebránime tej možnosti, že zo všetkých krajín, ale prinajmenšom z tých, ktoré máme na mape červené, by mali občania byť informovaní o tom, ako ďalej postupovať," komentoval Klus s tým, že pripustil informačný chaos. Nateraz si však vie predstaviť informovanie prostredníctvom SMS správ pre všetky krajiny.



"Je možné, že otvoríme prípadnú diskusiu o žltých krajinách," povedal. Doplnil tiež, že stále platí zaradenie Chorvátska medzi zelené krajiny. Odporúča vyhnúť sa Záhrebu a Osijeku. Poukázal tiež na to, že Chorváti práve od pondelka sprísňujú pravidlá na vstup do krajiny.



Zdôraznil, že si vie predstaviť prísne tresty pre tých, ktorí na Slovensku ignorujú zavedené opatrenia. "Vieme si predstaviť, že niekto príde z rizikovej krajiny, nakazí svoju vlastnú matku, ktorá skončí na pľúcnej ventilácii, a nie je dostatočne medializované to, že takýto človek by mohol skončiť aj vo väzení, lebo išlo o verejné ohrozenie," uzavrel.