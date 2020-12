M. Klus: Snažíme sa o vzájomné uznávanie antigénových testov s Českom

Bratislava 17. decembra (TASR) - Od piatka (18. 12.) vstupujú do platnosti viaceré zmeny týkajúce sa cestovania. Umožnia sa krátkodobé výjazdy na najbližšie letiská v susedných štátoch EÚ aj bez potreby preukázania sa negatívnym testom na ochorenie COVID-19 pri návrate. Zvyšuje sa aj veková hranica pre povinnosť testovania detí zo siedmich na desať rokov. Informuje o tom Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.uviedol štátny tajomník rezortu diplomacie Martin Klus.Osoby, ktoré budú prepravovať iných na medzinárodné letiská susedných krajín, sú však povinné najneskôr pred prechodom štátnej hranice zo Slovenskej republiky zaregistrovať sa cez formulár na webe naletisko.mzv.sk . Pri kontrole sa musia preukázať vytlačeným alebo elektronickým potvrdením o registrácii. Prepravujúce osoby by na území krajín EÚ nemali zastavovať okrem tankovania a času nástupu prepravovanej osoby.Rezort diplomacie upozorňuje tiež na novú vyhlášku Rakúskej republiky, ktorá zavádza povinnosť desaťdňovej karantény pre cestujúcich vstupujúcich na územie Rakúska z takmer všetkých krajín vrátane Slovenska. Túto povinnú karanténu však možno predčasne ukončiť, a to najskôr piaty deň po vstupe do Rakúska a len na základe preukázania sa negatívnym RT-PCR testom alebo aj antigénovým testom nie starším ako 72 hodín.Karanténa a povinný test sa netýka pendlerov, denných študentov, pendlerov z rodinných dôvodov alebo z dôvodu návštevy životného partnera, osôb tranzitujúcich cez Rakúsko či opúšťajúcich Rakúsko (napríklad cestou z letiska Schwechat) pod podmienkou, že to bude bez zbytočného zastavovania.