M. Klus: Slovensko by malo prediskutovať sprísnenie hraničných kontrol

Bratislava 1. decembra (TASR) - Slovensko by malo prediskutovať sprísnenie kontrol na hraniciach a ich ochranu. Pred stredajším rokovaním vlády to uviedol štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európsky záležitostí SR Martin Klus. Tvrdí, že treba predísť úplnému zatvoreniu hraníc.



Aj keď je omikron potvrdený minimálne v desiatich krajinách Európskej únie, nie je podľa Klusa dôvod na paniku. "Je dobré byť pripravený, lepšie ako byť prekvapený. Keďže je to v schengenskom priestore, naše šance realizovať akékoľvek zásadné zmeny sú dosť obmedzené," povedal štátny tajomník. Zoznam krajín, pri ktorých je pre omikron povinná karanténa, prestáva mať zmysel, dodal.



"Slovensko je v tejto situácii závislé od okolitých štátov. Na ich letiská prichádzajú občania z tzv. tretích krajín," podotkol Klus. Treba podľa neho predísť zatváraniu hraníc, pretože to je škodlivé pre občanov aj jednotný trh Európskej únie.



Klus hovorí, že by sa malo vrátiť k trekovaniu mobilných telefónov ľudí, ktorí vracajú z problematických krajín. Efektívna by mohla byť aplikácia eKaranténa, rezort diplomacie má tiež aplikáciu Svetobežka. "Pravda je taká, že absolútne minimum občanov tieto aplikácie využíva," skonštatoval.