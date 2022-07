M. Klus v Prahe: Podporujeme priority českého predsedníctva v Rade EÚ

Praha 16. júla (TASR) – České predsedníctvo v Rade Európskej únie bude čeliť vážnym výzvam, medzi ktoré patrí vojenská agresia na Ukrajine, bezprecedentný prílev utečencov a naliehavá potreba prestavby energetickej politiky EÚ. Uviedol to štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky (MZVEZ SR) Martin Klus. TASR o tom v sobotu informoval komunikačný odbor MZVEZ SR.



Slovensko podporuje priority predsedníctva ČR, ktoré na prvé miesto kladú suverenitu, územnú celistvosť a povojnovú obnovu Ukrajiny. "Priority českého predsedníctva reflektujú témy, o ktorých musíme v EÚ práve teraz diskutovať," povedal Klus počas piatkového neformálneho zasadnutia Rady EÚ pre všeobecné záležitosti v Prahe.



Ministri a štátni tajomníci pre európske záležitosti členských krajín EÚ diskutovali o posilňovaní podpory Ukrajiny. Témou bola aj odolnosť demokratických inštitúcií, ktoré majú zásadný vplyv na udržiavanie a rozvoj hodnôt demokracie a právneho štátu v EÚ. Ide o otázky ako transparentné financovanie politických strán, nezávislosť, no i transparentnosť a etickosť médií, otvorený dialóg s občanmi či posilňovanie slobôd a európskych hodnôt.



"Dnes sme sa rozprávali aj o slobode prejavu, nezávislých médiách a ochrane novinárov. Na Slovensku sme sa veľmi tragickým spôsobom poučili, aká krehká môže byť sloboda médií a nezávislá žurnalistika založená na faktoch a etických princípoch. Toto je náš odkaz Európe aj svetu," zdôraznil Klus.



V súvislosti s ochranou demokracie a slobody upozornil na výzvy spojené so šírením dezinformácií a falošných správ, s polarizáciou spoločnosti a nenávistnými prejavmi, kybernetickou bezpečnosťou a ochranou slobodných volieb.



Účastníci rokovania v Prahe sa zaoberali tiež realizáciou záverov a občianskych návrhov, ktoré vzišli z Konferencie o budúcnosti Európy (CoFoE). Zamerali sa na možnosti väčšieho zapojenia občanov do procesu tvorby európskych politík či potrebu zmeny základných zmlúv Únie.



Klus uviedol, že Slovensko sa nebráni diskusii o revízii zmlúv EÚ, avšak musí byť vopred jasné, aké konkrétne prínosy by zmeny zmlúv priniesli občanom.



Štátny tajomník sa v Prahe stretol aj s bývalým českým národným koordinátorom pre Slavkovský formát (S3) Alešom Chmelařom, ktorý mu odovzdal symbolický štafetový kolík predsedníctva S3. To Slovensko prevzalo 1. júla. Rokoval tiež so zástupcom ministra zahraničných vecí ČR Jiřím Kozákom o bilaterálnych otázkach, energetike a synchronizácii českého predsedníctva v Rade EÚ a slovenského predsedníctva vo Vyšehradskej skupine (V4) a Slavkovskom formáte.