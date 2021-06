Proces so Štefanom Á. bude pokračovať v pondelok

Exriaditeľ TV Markíza P. Rusko odmietol vypovedať v procese so Štefanom Á.

Na snímke svedok Pavol Rusko počas pojednávania s obvineným Štefanom Á. v kauze televíznych zmeniek na Špecializovanom trestnom súde v Pezinku 3. júna 2021. Foto: TASR Jakub Kotian

Na snímke svedok Marián Kočner počas hlavného pojednávania so Štefanom Á. v kauze dvoch televíznych zmeniek TV Markíza na Špecializovanom trestnom súde (ŠTS) v Pezinku 3. júna 2021. Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava 3. júna (TASR) - Proces so Štefanom Á. v kauze dvoch televíznych zmeniek TV Markíza bude pred senátom Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) pokračovať v pondelok (7. 6.).Vo štvrtok mal pôvodne vypovedať právoplatne odsúdený exriaditeľ televízie Pavol Rusko." vyhlásil, keď v pojednávacej miestnosti strávil približne päť minút. Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) Ján Šanta navrhol prečítať jeho výpoveď z prípravného konania, s čím predseda senátu ŠTS súhlasil.Pred Ruskom vypovedal odsúdený podnikateľ Marian Kočner. Vypovedal k vlastníckym vzťahom v televízii a inému takmer dve hodiny.Pojednávanie so Štefanom Á. sa začalo minulý rok v závere novembra. Obžalovaný vinu popiera a vyhlasuje, že žiadne zmenky nesfalšoval a ním podpísané zmenky sú pravé. Obžalobu podal prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry Ján Šanta v júni minulého roka.Štefan Á. v minulosti figuroval v kauze, v ktorej 12. januára tohto roku Najvyšší súd SR právoplatne odsúdil Ruska a Kočnera na 19-ročné tresty odňatia slobody, ako obvinený. Štefana Á., označovaného v kauze Gamatex za pravú ruku Kočnera, vylúčili na samostatné konanie. Počas procesu s odsúdenou dvojicou vypovedal ako svedok v júli 2019.Podnikateľ vypovedal ku komplikovaným vlastníckym vzťahom v rámci televízie medzi Sylviou Klaus-Volzovou, Silošom Pohankom, exriaditeľom Pavlom Ruskom a napokon aj obžalovaným Štefanom Á. Opísal, ako jeho a Štefanova Á. spoločnosť Gamatex odkúpila pohľadávku Pohanku, majiteľa ESPE štúdia, voči televízii Markíza.," povedal Kočner. Viac razy uviedol, že Klaus-Volzová chodila na spoločné stretnutia ešte preds nebohým zavraždeným bosom sýkorovcov Petrom Čongrádym. Klaus-Volzová podľa slov Kočnera nemala podporu zamestnancov televízie." povedal. Kočner vo svojej výpovedi pospomínal mená zosnulého bývalého námestníka SIS Jaroslava Svěchotu, zavraždených bratov Diničovcov či Petra Steinhübela a zastreleného advokáta Ernesta Valka. Kočner vo viacerých častiach zopakoval svoju výpoveď z pojednávaní, ktoré sa v kauze zmeniek viedli voči jeho osobe a Ruskovi.Súd po jeho výpovedi pojednávanie prerušil. Popoludní by mal vypovedať právoplatne odsúdený exriaditeľ TV Markíza Rusko.Obžalovaný Štefan Á. sa na proces dostavil. Zastupuje ho nový obhajca Štefan Neszméry, ktorý nahradil jeho doterajšieho advokáta Mareka Paru. Neszméry je advokátom Aleny Zs., neprávoplatne oslobodenej spod obžaloby vraždy novinára Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej.Pojednávanie so Štefanom Á. je naplánované aj na pondelok (7. 6.) a na štvrtok (10. 6.)