M. Kolíková apeluje na rýchle vyriešenie prípadu smrti J. Chovanca

Bratislava 28. marca (TASR) - Úniky informácií z vyšetrovania úmrtia Jozefa Chovanca môžu prispieť k budovaniu nesprávneho dojmu a ovplyvňovaniu verejnej mienky o prípade. Tvrdí to ministerka spravodlivosti Mária Kolíková, ktorá svoje stanovisko tlmočila v pondelok popoludní veľvyslancovi Belgického kráľovstva Ghislainovi D'Hoopovi na stretnutí na ministerstve. Zároveň apeluje na belgické orgány, aby vyšetrili úmrtie Slováka čo najskôr. TASR o tom informoval hovorca rezortu spravodlivosti Peter Bubla.



"Hlavnou témou diskusie ministerky a veľvyslanca boli nedávne udalosti a vývoj situácie v trestnom konaní v Belgicku vo veci úmrtia slovenského občana, najmä pokiaľ ide o úniky z vyšetrovacích spisov," uviedol Bubla.



V nadväznosti na pomalý vývoj vo vyšetrovaní, ktoré trvá už viac ako štyri roky, a vzhľadom na fakt, že doteraz nebola vznesená ani len obžaloba vo veci úmrtia Chovanca, sa ministerka spravodlivosti rozhodla pozvať na stretnutie belgického veľvyslanca, aby mu odovzdala list pre belgického ministra spravodlivosti Vincenta Van Quickenborna.



"Na stretnutí s veľvyslancom, ako aj v liste adresovanom ministrovi, ministerka dôrazne vyjadrila znepokojenie nad priebehom vyšetrovania, jeho dĺžkou, ako aj únikmi informácií do médií, ktoré naznačovali, že si Chovanec spôsobil smrť sám," ozrejmil Bubla.



V tomto kontexte podľa neho ministerka prejavila vážne obavy, že tieto úniky informácií by mohli prispieť k budovaniu nesprávneho dojmu a ovplyvňovaniu verejnej mienky o prípade. "V liste ministerka apeluje na belgického ministra, aby tamojšie orgány vyšetrili prípad čo najskôr a aby všetky dôkazy boli posúdené čo najobjektívnejšie, aby nemohli vzniknúť žiadne pochybnosti o nezávislosti a nestrannosti trestného konania," dodal Bubla.