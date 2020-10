M. Kolíková chce poznať výsledok disciplinárneho stíhania M. Trubana

Bratislava 7. októbra (TASR) – Je namieste poznať čo najskôr výsledok disciplinárneho stíhania sudcu Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) Michala Trubana. V stredu po rokovaní vlády SR to uviedla Ministerka spravodlivosti (MS) SR Mária Kolíková (Za ľudí).



"Ešte som nevidela konkrétny návrh. Ak sú to vážne skutočnosti, môže byť toho súčasťou aj pozastavenie výkonu funkcie sudcu," pripustila. Ministerka privítala, že rozhodnutie začať disciplinárne stíhanie vzišlo zo vzájomnej koordinácie predsedu ŠTS Jána Hrubalu a predsedu Súdnej rady Jána Mazáka. "Bol priestor, aby sa riadne oboznámili s problematikou. Tak by to malo byť vždy," dodala.



Obaja predsedovia sa dohodli podať disciplinárny návrh na utorkovom (6. 10.) stretnutí. Podanie vychádza z dôvodného podozrenia možnej zaujatosti Trubana pri rozhodovaní o väzbe pre nitrianskeho podnikateľa Norberta B.



Závažného disciplinárneho previnenia sa mal Truban podľa nich dopustiť predovšetkým vedomým porušením povinnosti sudcu rozhodovať nestranne a nezaujato. V prípade potvrdenia podozrení je podľa Mazáka a Hrubalu namieste požadovať, aby mu bolo uložené disciplinárne opatrenie, a to preloženie na súd nižšieho stupňa.