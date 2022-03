M. Kolíková chce zvýšiť ochranu záujmov maloletých detí

Bratislava 10. marca (TASR) - Navrhovanou novelou Civilného mimosporového poriadku by sa mala zvýšiť ochrana záujmov maloletých detí. Vyhlásila to ministerka spravodlivosti Mária Kolíková. "Cieľom je procesne dobre upraviť pravidlá, aby sme nemali prieťahy v konaniach, ktoré súvisia s rozhodovaním o úprave práv a povinností k deťom," zdôraznila.



Jedným zo zámerov návrhu, ktorý momentálne možno pripomienkovať, je určenie jedného poručenského sudcu pre všetky konania týkajúce sa toho istého maloletého dieťaťa alebo jeho súrodencov. "Očakávame, že bude oveľa väčšia efektívnosť v rámci jednotlivých konaní," podotkla ministerka.



Okrem toho sa navrhuje sudcovi povinnosť nariadiť pojednávanie v konaní o výkone rozhodnutia vo veciach maloletých. "Tu zavádzame pravidlo, aby vždy, keď dochádza k riešeniu núteného výkonu rozhodnutia, bolo uskutočnené pojednávanie. Osobu sudcu vnímame ako úradnú osobu, ktorá má prirodzenú autoritu a rešpekt. Už len to, že bude takéto pojednávanie pri výkone rozhodnutia nariadené, môže napomôcť tomu, že sa bude rozhodnutie napokon rešpektovať," dodala.



Ministerstvo tiež navrhuje, aby súd v týchto veciach rozhodol maximálne do šiestich mesiacov od začiatku konania. V rámci foriem osobnej starostlivosti rozvedených rodičov by mal vzniknúť inštitút spoločnej osobnej starostlivosti. Súd by mohol po novom rodičom umožniť dohodu na starostlivosti o dieťa bez toho, aby im určoval podmienky.