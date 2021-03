M. Kolíková diskutuje o návrhu súdnej mapy aj so zástupcami ZSS

Bratislava 1. marca (TASR) – Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí) diskutuje o návrhu súdnej mapy so všetkými sudcami na jednotlivých súdoch, teda aj so sudcami a zástupcami Združenia sudcov Slovenska (ZSS). Hovorca rezortu spravodlivosti Peter Bubla to uviedol v reakcii na tvrdenia sudkyne Dany Jelinkovej Dudzíkovej z komunikačnej platformy Sudnamoc.sk, že ministerka nepozvala k okrúhlemu stolu (23. 2.) stavovskú organizáciu ZSS.



Bubla reagoval aj na kritiku, že návrh súdnej mapy neprešiel auditom zlučiteľnosti s právom EÚ a teda nie je jasné, či slovenská justičná reforma je v súlade s právom EÚ. „Nemáme vedomosť o žiadnom záväznom právnom akte EÚ, ktorý by riešil sústavu súdov v členských štátoch, preto niet vo vzťahu k čomu robiť takýto 'audit'. To, ako je upravená sústava súdov, teda to, kde, koľko a akých je súdov, je vnútroštátnou záležitosťou každého členského štátu,“ spresnil.



Ďalej vyhlásil, že zavedenie novej súdnej mapy vyplýva z odporúčaní Komisie pre efektívnu justíciu (CEPEJ) pri Rade Európy a toto odporúčanie sa nachádza v správe k stavu súdnictva na Slovensku z roku 2018.



Ministerka podľa neho komunikuje aj so zástupcami samospráv. „Napokon, svedčí o tom aj zoznam viacerých verejne dostupných odpovedí na otázky samospráv, menovite: Bardejov, Giraltovce, Svidník, Stropkov, Trstená, OÚ (Okresný úrad - pozn. TASR) Brezno, OÚ Námestovo, RZMO (Regionálne združenie miest a obcí - pozn. TASR) Horehronia, RZMO Stredného Gemera, Trenčiansky samosprávny kraj, Združenie miest a obcí Biela Orava,“ argumentuje Bubla.



Jelinková Dudzíková z komunikačnej platformy Sudnamoc.sk tvrdila, že zástupcovia CEPEJ, ktorí sa zúčastnili okrúhleho stola, odpovedali na otázku, či sa podieľal CEPEJ na aktuálnej podobe súdnej mapy „jasným nie“. Zároveň kritizovala, že do diskusie o príprave legislatívneho návrhu neboli okrem ZSS prizvané ani stavovské organizácie miest a obcí Slovenska.