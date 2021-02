M. Kolíková: Dôvody väzby meniť nechce, pripúšťa zmenu podmienok

Bratislava 10. februára (TASR) - Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí) nechce prehodnocovať dôvody väzby, zmeniť by sa však mohli podmienky väzby. Uviedla to počas rokovania vlády.



Rezortná šéfka chce zachovať dôvody väzby. Kolúznu, útekovú a preventívnu väzbu považuje za dostatočnú a v súlade s európskym štandardom. "Čo sa týka väzby, skôr by sa mohla prísnejšie posudzovať doba, počas ktorej je osoba vo väzbe. Vytváram k tomu pracovnú skupinu, ktorá sa bude zaoberať Trestným zákonom a poriadkom. Budeme sa zaoberať tým, či nenastaviť časový limit inak, osobitne, keď ide o kolúznu väzbu," naznačila Kolíková. O zmene treba diskutovať aj s prokurátormi.



Zmeny ministerka avizuje aj pokiaľ ide o podmienky vo väzbe. Ďalšia pracovná skupina preto aktuálne pripravuje úpravy v zákone o výkone väzby a výkone trestu. Členmi pracovnej skupiny sú zástupcovia Zboru väzenskej a justičnej stráže či z kancelárie verejnej ochrankyne práv. "Lieky sú však už, najmä psychofarmaká, pre obvinených dávkované na dennej báze a pod kontrolou ich užívania," uviedla Kolíková. Ide o reakciu po tom, ako sa obvinená bývalá sudkyňa Monika J. pokúsila v cele predávkovať liekmi proti úzkosti.