Kolíková: Hovoriť, že nekomunikujem o súdnej mape, je zavádzajúce

Bratislava 20. januára (TASR) – Ministerka spravodlivosti SR Mária Kolíková (Za ľudí) považuje tvrdenia, že nekomunikuje o návrhu reformy súdnej mapy, prinajmenšom za zavádzajúce. Po stredajšom rokovaní vlády to uviedla v reakcii na kritiku zo strany časti sudcov a príslušníkov ďalších právnických profesií.



„Nová súdna mapa je aj nástrojom boja proti korupcii. Nie je to jej cieľ, ale sekundárny efekt. Mám pocit, že sa niekto bojí, aby táto zmena nastala," podotkla. Ako ďalej uviedla, spochybňovanie procesu tvorby novej súdnej mapy bez konkrétnych návrhov považuje za zástupný dôvod, ako zamedziť uskutočneniu zmien.



Zopakovala, že má u nej dvere otvorené každý, kto sa chce na pripomienkovaní návrhu podieľať. „Vnímam aj to, kto je pod listami podpísaný. Mrzí ma, že je tam veľa sudcov z Bratislavy. Každý, kto sa chce so mnou rozprávať a má k súdnej mape konkrétny návrh, je vítaný," dodala s tým, že v tejto súvislosti predĺžila lehotu na pripomienkovanie návrhu do konca februára.



Ministerka reagovala aj na takmer dve stovky sudcov, ktorí v otvorenom liste vyjadrili nedôveru predsedovi Súdnej rady SR Jánovi Mazákovi. „Za to niekoľkomesačné obdobie, keď je predsedom Súdnej rady, ukázal, že robí kľúčové rozhodnutia a kroky k tomu, aby Súdna rada bola funkčná," poznamenala s tým, že túto kritiku považuje za nedôstojnú.