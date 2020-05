Kolíková: Je aj na Praženkovej, či z funkcie šéfky Súdnej rady odíde

Bratislava 27. mája (TASR) – Je aj na predsedníčke Súdnej rady SR Lenke Praženkovej, ako naloží s návrhom na odvolanie zo svojej funkcie. Uviedla to ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí) po stredajšom rokovaní vlády. Reagovala tak na to, že šiesti členovia Súdnej rady SR podali návrh na odvolanie Praženkovej.



Pri odvolaní Praženkovej by sa malo zohľadniť, či sú na to splnené podmienky a či má dôveru väčšiny členov Súdnej rady. Dôvody na jej odvolanie necháva Kolíková na vyhodnotení členov Súdnej rady, ktorí návrh podali. Ako podotkla, je aj na zvážení Praženkovej, ako situáciu vyhodnotí.



"Vzhľadom na to, že sa zmenilo zloženie Súdnej rady, si myslím, že nech by bol ktokoľvek predsedom Súdnej rady SR, tak by čelil rovnakej otázke," povedala Kolíková.



Ministerka si nemyslí, že predsedom Súdnej rady by mal byť nevyhnutne sudca. "Mala by to byť osoba, ktorá pomôže prinavrátiť kredit justícií," poznamenala.



Šesť členov Súdnej rady SR navrhlo odvolať Praženkovú. Hovoria, že jej zotrvaním vo funkcii by bola vážne ohrozená dôveryhodnosť a dobrá povesť súdnictva. Odvolať ju chcú aj preto, lebo podľa nich opakovane porušuje svoje povinnosti. Praženková by mala zvolať zasadnutie do 15 dní od podania návrhu. Ak tak neurobí, Súdna rada zasadne automaticky na 30. deň od podania návrhu.