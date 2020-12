M. Kolíková: Je dôležité, aby parlament schválil novelu ústavy

Bratislava 28. decembra (TASR) – Šéfka slovenského rezortu spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí) považuje za veľmi dôležité, aby parlament v pondelok schválil novelu ústavného zákona o bezpečnosti štátu. Uviedla to na sociálnej sieti s tým, že táto novela umožní vláde účinne a predvídateľne reagovať na pandémiu.



Zároveň podľa ministerky tento návrh upravuje presný proces predlžovania a opätovného vyhlásenia núdzového stavu. „Ak nebudú hlasovať a neschvália ju, ostatne starý právny stav, ktorý nedáva jasné odpovede na pravidlá a možnosti ďalšieho postupu pre vládu, keď sa skončí 90 dní vyhláseného núdzového stavu,“ spresnila.



Navrhovaná právna úprava dáva vláde možnosť využiť aj miernejšie spôsoby prípadného obmedzovania ľudských práv v porovnaní so súčasným stavom. „Odstránia sa tým pochybnosti o tom, aké kroky a kedy vláda môže a nemôže urobiť. Kontrolu nad predlžovaním a opätovným vyhlasovaním núdzového stavu podľa návrhu novely navyše získa parlament,“ dodala ministerka.



Kolíková pripustila, že nie je ideálne schvaľovať zmeny v časovom tlaku a so zapojením poslancov, ktorí sú pozitívni na ochorenie COVID-19 alebo mali s takouto osobou úzky kontakt. „Paradoxne, dnes aj pozitívni poslanci môžu umožniť vláde prijímať účinné opatrenia na ochranu života a zdravia. Samozrejme, musia byť dodržané všetky opatrenia, aby sa zamedzilo šíreniu ochorenia a aby bol daný spôsob bezpečný, čo Národná rada SR uistila, že je zabezpečené,“ zdôraznila s tým, že je nevyhnutné, aby Národná rada SR doriešila spôsob účasti poslancov v karanténe na schôdzach a zabezpečenie ich hlasovania.



Parlament by mal v pondelok prerokovať presunuté novely zákonov, ktoré sa týkajú opätovného predlžovania núdzového stavu o 40 dní a tiež zákona o Ústavnom súde. Jeho cieľom je doplniť možnosť prieskumu rozhodnutia o predĺžení núdzového stavu Ústavným súdom SR. Hlasovanie o novelách sa presunulo dvakrát, v prvom prípade koalícia nemala v pléne dostatok poslancov aj z dôvodov ich karantény.



Vyhláška hlavného hygienika SR od nedele večer (27. 12.) umožňuje prezidentke, ministrom, poslancom parlamentu či generálnemu prokurátorovi po novom pracovať aj v prípade pozitívneho testu na ochorenie COVID-19 či kontaktu s pozitívne testovaným.