Kolíková: Je kľúčové, aby mal Najvyšší správny súd dostatok financií

Bratislava 30. júna (TASR) – Je kľúčové, aby Najvyšší súd SR dostal dostatok finančných prostriedkov na to, aby mohol zabezpečovať agendu všeobecného súdnictva s dostatočným počtom sudcov a celým personálom. Pre TASR to uviedla ministerka spravodlivosti SR Mária Kolíková (Za ľudí). Reagovala tým na tvrdenie predsedu NS SR Jána Šikutu, že chod NS SR je v súvislosti so spúšťaním novovytvoreného Najvyššieho správneho súdu SR výrazne ohrozený, pričom dôvodom majú byť chýbajúce finančné prostriedky.



Kolíková zdôraznila, že z NS SR odíde vznikom NSS SR kľúčová časť agendy, o ktorú bude odľahčený. Suma, o ktorú NS SR príde, „by mala zodpovedať na jednej strane tomu, že NS SR je oslobodený o celú agendu správneho súdnictva, ale, samozrejme, by mala zodpovedať aj faktu, koľko sudcov reálne aktuálne ostalo na NS SR“.



Pripustila, že počet sudcov, ktorí na tomto súde zostali, môže byť nadhodnotený. „Treba rešpektovať, že sudcovia sú zvolení fakticky na doživotie, a teda budú vykonávať výkon súdnictva na NS SR a prirodzene sa postupne NS SR dostane k optimálnemu a potrebnému počtu sudcov aj personálu, ktorý potrebuje na svoj výkon,“ podotkla.



Ak je počet sudcov, ktorí zostali na NS SR, nadhodnotený, ministerka považuje za primerané, aby bol zo strany rezortu financií prísnejší postoj pri posúdení, koľko odborného personálu NS SR potrebuje.



Kolíková považuje za kľúčové, že na riadne vykonávanie celej agendy NSS SR počíta s 30 sudcami. „Som preto presvedčená, že by mal dostať rozpočet na 30 sudcov, pretože ak ich aj hneď nenaplní 30, tak ten chýbajúci počet (čo je momentálne deväť sudcov), by potenciálne mohol nahradiť zvýšením počtu odborného personálu,“ podotkla ministerka.



Šikuta kritizuje, že zatiaľ čo v novej súdnej inštancii bude pôsobiť deväť sudcov zo správneho kolégia NS SR, z rozpočtu NS SR by mali, podľa aktuálnych informácií, odísť financie zodpovedajúce počtu normovanému na 30 sudcov. Doplnil, že nie je nijakým spôsobom zohľadnené, že na NS SR ďalej zostane 11 sudcov špecialistov na správne právo. Vedenie NS SR apeluje na vládu, aby túto skutočnosť, ktorú ani jedna z inštitúcií nespôsobila a dopláca na ňu výlučne NS SR, nebrala na ľahkú váhu.