M. Kolíková: Je namieste, aby vláda uvažovala o povinnom očkovaní

Bratislava 8. decembra (TASR) – Je namieste, aby vláda uvažovala o povinnom očkovaní proti ochoreniu COVID-19. Šéfka rezortu spravodlivosti Mária Kolíková to uviedla po stredajšom rokovaní vlády. Tvrdí, že ide o vážne politické rozhodnutie, ale z právneho hľadiska nevidí v zavedení tejto povinnosti problém.



"Návrh zákona mám v zásuvke, za určitých okolností by vedel vytvoriť priestor na povinné očkovanie," povedala s tým, že ide o jej osobný názor. Doplnila, že aj dnes štát "núti ľudí, aby sa v kategórii viacerých chorôb povinne očkovali".



V súvislosti s odškodňovaním osôb po nežiaducich účinkoch vakcín preferuje zavedenie jednoduchej odškodňovacej schémy. "S ministrom zdravotníctva sme sa dohodli, že sa o tom budeme rozprávať," dodala.



Vláda Kolíkovú a šéfa rezortu zdravotníctva Vladimíra Lengvarského (nominant OĽANO) zaviazala k vypracovaniu právnej analýzy o možnostiach zavedenia povinného očkovania. "Výsledkom právnej analýzy bude, v akých formách a rozsahu by bolo možné zaviesť povinné očkovanie," podotkla ministerka.