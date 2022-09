M. Kolíková: K ústave treba pristupovať s najväčšou vážnosťou

Bratislava 1. septembra (TASR) - K ústave treba pristupovať s najväčšou vážnosťou. Je to základný zákon štátu. Pri príležitosti Dňa Ústavy SR to uviedla ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (SaS). Sláviť ústavu by malo podľa nej znamenať sláviť princíp, na ktorom jej text stojí, že zákon a pravidlá sú nad mocou aj nad vzťahmi.



"Je namieste rozmýšľať nad tým, aký proces nastaviť, aby nebolo jednoduché ústavu meniť. Sme veľmi ľahkovážni v prístupe, ako sa dá meniť ústava," vyhlásila ministerka.



Považuje za legitímne diskutovať o tom, že by bolo súčasťou ústavy aj ustanovenie, ktoré sa týka predčasných volieb. "Teraz nejde o to, aby bolo možné urobiť predčasné voľby, ale za akých okolností. O tom sa treba normálne v pokoji rozprávať, nie s vopred učenými politickými dôvodmi," podotkla.



Hovorí, že si možno klásť otázky, či ústava dostatočne odráža nové spoločenské výzvy a realitu. "Ale tá kľúčová zmena by aj tak mala spočívať v zažití si toho, k čomu sme sa v roku 1989 a aj pri vstupe do EÚ prihlásili. Že pravidlá sa majú dodržiavať, nie obchádzať. O toto sa treba usilovať, dennodenne. Krok za krokom," zdôraznila Kolíková.