M. Kolíková má dostať k nahliadnutiu zmluvu k Sputniku V

Bratislava 14. apríla (TASR) - Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí) dostane k nahliadnutiu zmluvu o nákupe ruskej vakcíny Sputnik V. Informovala o tom po stredajšom rokovaní vlády. Pri jej posúdení sa bude zameriavať na to, či by zmluva nemala byť zverejnená a na podmienky pre zmluvné strany. Dodala, že Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) by nemal byť úplne vylúčený z procesu registrácie ruskej vakcíny na Slovensku, mal by sa vyjadriť aj po prípadnom posúdení maďarským laboratóriom. Kolíková tvrdí, že takto porozumela informáciám na vláde.



"Dospeli sme k dohode, že mi bude sprístupnená zmluva vo veci Sputnika a rovnako list zo 6. apríla, o ktorom verejne informovala aj ruská strana," priblížila Kolíková. Pozrieť sa podľa nej pri zmluve treba najmä na dve veci, a to na otázku jej zverejnenia, či by nemal aj na ňu platiť mechanizmus v zmysle infozákona, ako aj na podmienky pre zmluvné strany. Ministerka poznamenala, že v zmluve by mala byť i nejaká klauzula o dôvernosti. Zatiaľ však dokument nevidela, preto sa nevie bližšie vyjadriť. Na vláde sa podľa jej slov diskutovalo aj o tom, ako vyzerajú zmluvy o nákupe iných vakcín, v ktorých rovnako nie sú niektoré časti zverejnené.



Na otázku, či je Eduard Heger (OĽANO) dostatočne samostatný ako premiér, odpovedala, že zatiaľ nie je korektné to hodnotiť vzhľadom na krátky čas od jeho nástupu. To, že Heger ako premiér nie je zároveň aj lídrom OĽANO a jeho predseda je ministrom v jeho vláde, nepovažuje Kolíková za neštandardnú situáciu. "Je to situácia, ktorá sa vyskytla v rámci riešenia rozloženia mandátov, ktoré máme, a je tu úprimná snaha to zvládnuť," uviedla Kolíková. Pripomenula, že podobne boli posty rozdelené aj vo vláde Ivety Radičovej.