Kolíková: Rezort spravodlivosti spravil maximum pre bratislavský súd

Bratislava 3. januára (TASR) - Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR spravilo maximum pre to, aby pomohlo najzaťaženejšiemu súdu - Okresnému súdu (OS) Bratislava I. Riešením by bolo zavedenie Mestského súdu Bratislava, ako s tým ráta súdna mapa. Pre TASR to uviedla ministerka spravodlivosti Mária Kolíková.



"Jednoznačne, vytvorenie mestského súdu by znamenalo priestor na rovnomerné zaťaženie všetkých sudcov v rámci Bratislavy. Určite osobitne na Okresnom súde Bratislava I by to pomohlo," skonštatovala Kolíková.



Súdna rada SR na konci októbra odporučila Ministerstvu spravodlivosti SR personálne posilniť OS Bratislava I, zabezpečiť sudcom OS vyššie finančné ohodnotenie a zlepšiť materiálno-technické vybavenie súdu. Podľa Súdnej rady je tiež potrebné vytvoriť motivačné finančné prostredie pre nových záujemcov o sudcovské miesta na OS Bratislava I. Súdna rada sa tiež zaviazala, že situáciu na súde bude naďalej sledovať.



Tretia verzia súdnej mapy zatiaľ počíta so zrušením štyroch okresných súdov. Pôvodne sa ich počet mal znížiť z 54 na 30. Naďalej sa počíta so vznikom mestských súdov v Košiciach a Bratislave. Zmena by mala nastať k 1. januáru 2023.