M. Kolíková navrhuje, aby majetky sudcov preveroval nový aparát

Bratislava 19. augusta (TASR) – Majetkové previerky sudcov by po novom mohol vykonávať nový aparát pri Súdnej rade SR. Na tlačovej konferencii o tom v stredu informovala ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí).



Novovytvorený aparát pri Súdnej rade poslúži podľa Kolíkovej aj ako usporiadanie s rozhodnutím Ústavného súdu z roku 2019. Vtedy plénum konštatovalo neústavnosť previerok, ktoré zaviedla ešte druhá vláda Smeru-SD, vzhľadom na to, že mal previerky na starosti Národný bezpečnostný úrad. Po novom by bol nový aparát na Súdnej rade tým orgánom, ktorý by mal previerky na starosti a vykonával by ich aj so samostatne na to určeným personálom.



„Právna úprava nám robí určitú hierarchizáciu hĺbky stupňa previerky,“ vysvetľuje Kolíková. Pri pochybnostiach by tak Súdna rada mohla ísť hlbšie a dopytovať sa danej osoby. Po novom by sa počas pochybností mohla Súdna rada informovať aj o majetku blízkych osôb sudcu alebo kandidáta na vymenovanie do sudcovskej funkcie, pri ktorých by bolo podozrenie, že boli na ne účelovo prevedené majetky. Hierarchizácia by tiež súvisela s tým, či ide o osobu, ktorá vstupuje do sudcovského stavu, alebo sudcu, ktorý prechádza na vyšší stupeň v justícii, alebo bežnú každoročnú previerku. Nový aparát by mohol na Súdnej rade tiež preverovať a skúmať podnety o pochybnostiach o majetku konkrétnych sudcov.



Pripravovaná legislatíva je súčasťou balíka zákonov, ktoré si dávajú za cieľ reformovať slovenskú justíciu. Okrem previerok chce Kolíková zriadiť Najvyšší správny súd, zaviesť do zloženia Súdnej rady regionálny princíp, spresniť jej kompetencie, ale aj zaviesť nový trestný čin ohýbania práva.