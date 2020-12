M. Kolíková neplánuje navrhnúť kandidáta na špeciálneho prokurátora

Bratislava 19. decembra (TASR) – Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí) neplánuje navrhnúť vlastného kandidáta na špeciálneho prokurátora. Potvrdila to pre TASR s tým, že o návrhu kandidáta by uvažovala len v tom prípade, keby nebolo dostatok kandidátov. Ministerka však má predbežné informácie, že Daniel Lipšic nebude jediný kandidát.



Ohlásená kandidatúra advokáta a exministra vnútra i spravodlivosti Lipšica nie je pre Kolíkovú prekvapením. „Z toho, ako sa vyjadroval predtým, bolo zrejmé, že v tejto funkcii vidí osobnú výzvu na uplatnenie svojich cieľov. Tie súvisia s výkonom spravodlivosti v mene štátu,“ dodala.



Lipšic sa podľa ministerky na túto pozíciu hodí pre jeho razantnosť pri presadzovaní hodnôt a cieľov, ktoré má. „Tiež aj manažérsky, je to bývalý minister spravodlivosti, ktorý sa snažil veľmi rázne presadzovať reformy v rámci justície,“ poznamenala.



Ako ďalej uviedla, Lipšic by sa v prípade zvolenia musel vyrovnať s tým, že je v súčasnosti advokátom viacerých politikov, ktorí sú momentálne v koalícii. „Je dôležité, aby osoba špeciálneho prokurátora bola tá, ktorá ukáže a preukáže, že je pripravená stíhať každého. Či je to koalícia alebo opozícia. Je dôležité, aby toto dokázal ustáť,“ zdôraznila Kolíková.



Špeciálneho prokurátora majú poslanci Národnej rady (NR) SR voliť na schôdzi, ktorá sa začína 26. januára 2021. Nominácie sa môžu podávať do 8. januára. Kandidáti budú musieť prejsť verejným híringom v parlamentnom ústavnoprávnom výbore. NR SR bude voliť nového šéfa Úradu špeciálnej prokuratúry po tom, ako sa obvinený Dušan K. vzdal tejto funkcie.