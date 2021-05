M. Kolíková: Nevidím žiadny dôvod na odstúpenie

Bratislava 7. mája (TASR) - Nevidím žiadny dôvod na odstúpenie. Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí) to uviedla v piatok na sociálnej sieti. Reagovala tým na návrh opozičného Smeru-SD na jej odvolanie. Národná rada (NR) SR má o vyslovení nedôvery ministerke rokovať v pondelok (10. 5.).



Kolíková si myslí, že snaha o jej odvolanie súvisí s postojom neumožniť skrátenie kolúznej väzby v miere, ktorá by podľa nej marila účel trestného konania. „Ako cieľ sa mi javí prostredníctvom môjho odvolania skúsiť ovplyvňovať politické prostredie, aby takáto právna úprava prešla,“ dodala.



Odmietla tvrdenia, že jedným z nástrojov reformy súdnej mapy je nakupovanie budov a znižovanie počtu sudcov. V súvislosti s prípadom úmrtia policajného exprezidenta Milana Lučanského uviedla, že príslušníci Zboru väzenskej a justičnej stráže nepochybili. Ani námietky v súvislosti s podnikaním jej rodinnej firmy MK real a s podnikaním bratovej firmy Elektronika nepovažuje za relevantné. „Nie je tu nič, kde by som pochybila, za čo by som musela niesť politickú zodpovednosť,“ vyhlásila.



OĽANO jej vyčíta konflikt záujmov pri hľadaní budovy ministerstva. „Obviňovať ma z toho, že som zneužila svoju funkciu pri hľadaní priestorov pre MS SR je pochybné,“ uviedla s tým, že na tento proces nemala dosah, keďže o novom sídle rezortu rozhodol jej predchodca. Doplnila, že doteraz nevedela, že v štruktúre prenajímateľa súčasnej sídelnej budovy rezortu by mal byť človek, ktorý figuruje v spoločnosti, kde je spoločníkom jej brat. Vníma, že šéf OĽANO Igor Matovič od nej žiada vyvodenie politickej zodpovednosti.



Poslanci koaličných strán SaS a Za ľudí deklarujú ministerke podporu. Za jej odvolanie by nemalo hlasovať ani OĽANO. Hnutie spíše všetky nejasnosti okolo Kolíkovej súvisiace s prenájmom budovy, v ktorej sídli jej rezort. Následne jej ich predloží, aby ich vysvetlila.



Mimoriadnu schôdzu inicioval Smer-SD. Šéf strany Robert Fico ozrejmil, že dôvodom majú byť okrem iného podozrenia okolo obchodu spoločnosti Elektronika, v ktorej predsedníctve Kolíková v minulosti figurovala. Namieta najmä zmluvy firmy Elektronika s RTVS či s Divadlom Nová scéna. Zmluvné vzťahy medzi RTVS a spoločnosťou Elektronika má preveriť aj Rada RTVS.