M. Kolíková: Nie je pravdou, že reforma súdnej mapy nemá ukazovatele

Bratislava 21. marca (TASR) - Nie je pravdou, že reforma súdnej mapy nemá ukazovatele, naopak, boli jasne zadefinované. Reforma mala svoje ukazovatele a bola priebežne vyhodnocovaná, o čom boli aj posielané správy Európskej komisii, čo správa Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) popiera. Poslankyňa Národnej rady SR a exministerka spravodlivosti Mária Kolíková (SaS) to uviedla v reakcii na zistenia NKÚ, podľa ktorých rezort spravodlivosti od roku 2021 zlyháva pri manažovaní investícií súvisiacich s reformou súdnictva. V správe je podľa Kolíkovej množstvo nepresností.



Exministerka odmieta napríklad aj to, že súdna mapa okrem vytvorenia správneho súdnictva nepriniesla zásadné zmeny. "NKÚ zjavne opomenul napríklad vytvorenie mestských súdov v Bratislave a Košiciach," podotkla.



Nespochybňuje však závery NKÚ v tej časti, že súčasný minister spravodlivosti Boris Susko (Smer-SD) má zaviesť krízový manažment pre investície z plánu obnovy a o jeho pláne má transparentne informovať.



Podľa najnovších zistení Najvyššieho kontrolného úradu Ministerstvo spravodlivosti SR od roku 2021 zlyháva pri manažovaní investícií súvisiacich s reformou súdnictva. Existuje podľa neho vysoké riziko, že Slovensko nedokáže vyčerpať financie z plánu obnovy určené na modernizáciu súdnych objektov. Ministerstvu preto odporúča zaviesť krízové riadenie subjektov realizujúcich investície z plánu obnovy. Parlamentnému ústavnoprávnemu výboru by mal podľa kontrolórov rezort spravodlivosti predložiť Akčný plán realizácie investícií a plnenia záväzkov vyplývajúcich z plánu obnovy.