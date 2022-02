M. Kolíková: O riešení exekúcií sa rozprávame už dlho

Bratislava 10. februára (TASR) - O riešení exekúcií sa diskutuje už dlho, uviedla v reakcii pre TASR na výzvu poslancov Sme rodina ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (nominantka SaS). Poznamenala, že na rezorte spravodlivosti prišli s návrhom na úpravu zrážok zo mzdy pri exekúciách, aby boli na jednej strane uspokojené pohľadávky oprávnených, ale zároveň bol zachovaný aj príjem dlžníka v takej výške, aká je potrebná na jeho dôstojný život.



"Rovnako z ministerstva spravodlivosti prišlo v minulosti riešenie pre osobný bankrot, aby to bol jednoduchší a dostupnejší proces pre všetkých ľudí, ktorí sa či už z vlastnej viny alebo aj nie ocitli v dlhovej pasci a sami sa z nej nevedia dostať," priblížila šéfka rezortu spravodlivosti. Ďalším nástrojom bolo podľa nej to, že vytvorili exekučný súd v Banskej Bystrici a nastavili mechanizmus na zastavenie starých exekúcií, vďaka čomu bolo ukončené obrovské množstvo starých exekúcií.



"Osobitne treba tiež povedať, že ak sa bavíme o pohľadávkach, ktoré vymáha Sociálna poisťovňa, tie si už vymáha sama. Ak by sa napríklad minister práce, sociálnych vecí a rodiny rozhodol, že by chcel zaviesť nejaký osobitný nástroj smerom k týmto dlžníkom, má to v rukách vrátane odpustenia dlhu," povedala Kolíková s tým, že rovnako v rukách ministra financií je napríklad odpustenie dlhu, ktorý súvisí s daňami.



Nie je podľa jej slov zrejmé, o akých pohľadávkach hovorí hnutie Sme rodina, či ide o súkromné alebo verejné pohľadávky. "Neviem o žiadnom konkrétnom návrhu. Pravdou je, že sme mali zopár spoločných konzultácií, stretnutí, na základe čoho sme urobili už spomínanú právnu úpravu zrážok zo mzdy, výsledkom ktorej bolo zvýšenie hladiny príjmu, ktorá ľuďom ostáva a nesiaha sa na ňu pri exekúciách," povedala.



"Diplomaticky by som preto dnešnú výzvu od poslancov z hnutia Sme rodina označila ako nedorozumenie. Platí však, že som otvorená akémukoľvek návrhu od koaličného partnera," uviedla Kolíková. Ako dodala, ak akýkoľvek návrh príde z hnutia Sme rodina, bude sa ním zaoberať.



Sme rodina vyzýva Kolíkovú, aby začala čo najskôr pracovať na exekučnej amnestii. Vyhlásil to poslanec Národnej rady (NR) SR Martin Borguľa (Sme rodina) na štvrtkovej tlačovej konferencii.