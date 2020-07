M. Kolíková: Obava z trestného stíhania sudcov je skôr emocionálna

Trenčín 14. júla (TASR) – Obava sudcov, že v súvislosti s plánovaným zrušením ich imunity budú vo väčšej miere čeliť trestným stíhaniam, je skôr emocionálna ako reálna. Po utorkovom stretnutí so sudcami pôsobiacimi v Trenčianskom samosprávnom kraji to povedala ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí).



„Imunita sudcov, ktorá je momentálne zakotvená v ústave a ktorú navrhujeme vypustiť, je témou, ku ktorej je dôležitý dialóg práve so sudcami, aby bolo jasné, prečo ju vlastne vláda chce vypustiť. Určite nie preto, aby tu bolo bezbrehé podávanie trestných oznámení voči sudcom, čo som pochopila, že je hlavná obava zo strany sudcov,“ skonštatovala ministerka spravodlivosti.



Ako dodala, sudcov sa snažila ubezpečiť, že ak nedôjde k nejakému väčšiemu nárastu svojvoľných rozhodnutí, nie je ani dôvod na väčší nárast trestných oznámení, ktoré by súviseli so svojvôľou sudcov.



„Čo sa týka zodpovednosti sudcu za svoje rozhodnutia, tak možný postih za svojvoľné rozhodnutia sme tu už mali. Takže v tomto tu nie je žiadne nóvum. Ja to skôr vnímam tak, že je to vo veľkej miere skôr o emócii a obave, že sudcovia budú čeliť vo väčšej miere trestným oznámeniam, ako čelili v minulosti,“ doplnila Kolíková.