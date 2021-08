Kolíková očakáva zdôvodnenie obvinenia Kovaříka

Bratislava 27. augusta (TASR) – Polícia, prokuratúra, tí, ktorí vzniesli obvinenie voči policajnému prezidentovi Petrovi Kovaříkovi a ktorí prípad dozorujú, by sa mali postaviť pred verejnosť a zdôvodniť vznesené obvinenie. Pre TASR to uviedla ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí).



„Ak to neurobia, ak vyšetrovanie potrvá neúmerne dlho a ak ho sprevádza informačné vákuum, vzniká priestor na špekulácie a nemôžeme sa čudovať, že to má aj politický kontext. S týmto spokojná nie som," zdôraznila ministerka. Obvinenie policajného prezidenta považuje za veľmi vážnu vec. „Musí to znepokojovať nielen mňa, ale každého," podotkla.



Krajská prokuratúra v Bratislave obvinila vo štvrtok Kovaříka zo zločinu zneužívania právomoci verejného činiteľa v súbehu so zločinom marenia spravodlivosti. Mal zmariť prebiehajúci zásah zadržiavania, ako aj vykonanie trestnoprocesných úkonov s obvinenými osobami Matejom Z. a Petrom P. Kovařík obvinenie odmieta.