M. Kolíková: Od 1. augusta má skončiť Analytické centrum MS SR

Bratislava 31. júla (TASR) - Exministerka spravodlivosti a podpredsedníčka opozičnej SaS Mária Kolíková na stredajšej tlačovej konferencii povedala, že od 1. augusta má skončiť Analytické centrum Ministerstva spravodlivosti (MS) SR. Agenda by mala podľa jej slov prejsť pod druhého štátneho tajomníka rezortu spravodlivosti. TASR sa snaží získať reakciu ministerstva.



"Analytické centrá dávajú politikom zrkadlo, čo sa deje v krajine, na základe objektívnych dát, nie na základe toho, čo si politici myslia," zdôraznila Kolíková. Bez takéhoto centra by podľa jej slov nemohla byť realizovaná reforma justície. "Neboli by dáta, ako je to so sudcami a prípadmi na jednotlivých súdoch," podotkla.



Analytické centrum MS SR, ktorého súčasťou je 25 analytikov, bolo podľa jej slov kľúčové aj pri tvorbe plánu obnovy. "Analytické centrá boli v jednotlivých rezortoch budované práve preto, aby politici, ministri, nerobili rozhodnutia podľa toho, ako sa vyspia," dodala.