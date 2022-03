M. Kolíková: Počas dvoch rokov sme presadili veľa významných opatrení

Bratislava 27. marca (TASR) - Počas dvoch rokov vlády sa rezortu spravodlivosti podarilo presadiť mnoho významných opatrení pre dobrý chod a vyššiu dôveryhodnosť súdnictva na Slovensku. Uviedla to ministerka spravodlivosti Mária Kolíková.



"Od začiatku som sa usilovala napĺňať záväzok z programového vyhlásenia vlády (PVV) v oblasti spravodlivosti, ktorým je obnova dôvery v právny štát a zabezpečenie toho, aby zákon a spravodlivosť platili pre každého rovnako," priblížila. Pre justíciu to boli podľa jej slov dva dôležité roky.



"Roky, počas ktorých som sa venovala a venujem rezortu spravodlivosti, vývoj v justícii nebol priamočiary. Tento vývoj vždy prebiehal, dá sa povedať, na sínusoide. A tá sínusoida v justícii, samozrejme, vždy súvisela aj s politickým vývojom," dodala. Želá si, aby súčasné obdobie prialo reformám a právnemu štátu na Slovensku.



Ministerstvo spravodlivosti (MS) informovalo, že za dva roky sa okrem iného podarilo z PVV presadiť ústavný zákon v oblasti justície, zriadenie Najvyššieho správneho súdu (NSS) SR či Úradu pre správu zaisteného majetku. Zavedené boli trestné činy prikrmovania a ohýbania práva. Tiež právo sudcu verejne odôvodniť rozhodnutie, ktoré ešte nie je právoplatné.



Boli prijaté zmeny v odškodňovaní obetí násilných trestných činov a vznik intervenčných centier pre pomoc týmto obetiam. Cieľom zákona o hroziacom úpadku je poskytnúť dlžníkom dostatočný priestor na účinnú, efektívnu, rýchlu preventívnu reštrukturalizáciu v počiatočnom štádiu, keď úpadok ešte len hrozí.



Nad rámec PVV bola podľa MS SR okrem iného upravená kolúzna väzba či zrážky zo mzdy pri exekúciách. Prijaté boli opatrenia na dočasnú ochranu podnikateľov v súvislosti s novým koronavírusom.



Stále je v legislatívnom procese reforma súdnej mapy. Rezort chce tiež presadiť zmeny v Trestnom zákone i Trestnom poriadku a pokračovať v humanizácii a zmierňovaní obmedzení osôb vo výkone väzby a výkone trestu. V procese je rekodifikácia Občianskeho zákonníka a novela infozákona. V roku 2022 by mala byť predložená aj novela Exekučného poriadku či zákona o obchodných spoločnostiach.