M. Kolíková podala dovolanie v kauze sexuálneho zneužívania maloletej

Bratislava 2. septembra (TASR) - Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (SaS) podala dovolanie v kauze sexuálneho zneužívania maloletej. Okresný súd odsúdil páchateľa na podmienečný dvojročný trest odňatia slobody s dvojročnou skúšobnou dobou. Dôvodom podaného dovolania na Najvyšší súd (NS) SR je podľa ministerky porušenie zákona pri aplikácii poľahčujúcej okolnosti a následnom mimoriadnom znížení trestu.



"Ukazuje sa, že takzvané poľahčujúce okolnosti boli vyhodnotené zle. Nebol tu vôbec braný ohľad na obeť. Vychádza nám to tak, že tu mala byť trestná sadzba od sedem do 15 rokov," priblížila Kolíková. Prokurátor sa po vyhlásení rozsudku vzdal práva na odvolanie. Podľa Kolíkovej treba nastaviť aj pravidlá postupu prokurátorov. V prípade zistení pochybení hovorí o vyvodzovaní disciplinárnej zodpovednosti.



"S ľahkosťou sa pristupovalo k vyhodnoteniu skutkových okolností. Obžaloba bola postavená na sexuálnom zneužívaní, ale my tam vidíme aj znásilnenie," podotkla ministerka. Súd priznal poľahčujúcu okolnosť s tým, že páchateľ sa priznal k spáchaniu trestného činu, ktorý úprimne oľutoval, a preto aplikoval mimoriadne zníženie trestu. "Na ani jedno nemal podľa nás splnené podmienky," doplnila Kolíková.



Obžalovaný síce urobil vyhlásenie o tom, že nepopiera spáchanie skutku, ale nie o tom, že skutok spáchal. "Ale urobil tak až na poslednom hlavnom pojednávaní, čo jeho obhajkyňa odôvodnila tým, že je pre neho zaťažujúce zúčastňovať sa hlavných pojednávaní a dochádzať. Nikde v celom trestnom spise a ani v zápisnici z tohto hlavného pojednávania nie je uvedené čo i len formálne stanovisko obvineného, že by svoje skutky ľutoval a už vôbec nie, že by sa poškodenej ospravedlnil," podotkla s tým, že úprimná ľútosť je podmienkou tejto poľahčujúcej okolnosti.



Ministerka zdôraznila, že existencia prieťahov v konaní sa nemôže interpretovať striktne v prospech obžalovaného, ale do úvahy sa musí brať aj postavenie poškodenej, voči ktorej mimoriadne zníženie trestu nemôže byť nespravodlivé. "Je samozrejmé, že 13 rokov sa ťahajúce trestné konanie nie je normálne, avšak okolnosť spočívajúca v neprimeraných prieťahoch v konaní nijako neznižuje závažnosť trestného činu, ktorého sa obžalovaný dopustil," doplnila.