Kolíková považuje za kľúčové presadiť v roku 2021 novú súdnu mapu

Bratislava 1. januára (TASR) – Ministerka spravodlivosti SR Mária Kolíková (Za ľudí) považuje v legislatívnej oblasti za kľúčové presadiť v roku 2021 novú súdnu mapu. Uviedla to v rozhovore pre TASR. Okrem iného plánuje v tomto roku predstaviť novelu tzv. infozákona, pracovnú verziu Občianskeho zákonníka a zákona o obchodných spoločnostiach.



„S novou súdnou mapou súvisia väčšie súdne obvody pre všeobecné súdy. Predpokladá sa, že namiesto 54 okresných súdov ich bude 30, namiesto ôsmich krajských súdov budú tri. Súčasne navrhujeme zriadiť tri správne súdy, ktoré by boli prvou inštanciou pred Najvyšším správnym súdom,“ spresnila ministerka.



V pláne legislatívnych úloh na rok 2021 má rezort spravodlivosti aj novelizáciu tzv. infozákona. „Vidíme, že je tu možnosť ešte viac otvoriť priestor na prístup k informáciám. Sú tu viaceré podnety aj z aplikačnej praxe,“ dodala s tým, že by chcela zlepšiť proces uplatňovania si práva na prístup k informáciám.



„Vnímam, že to bude jeden zo zákonov, v ktorom bude občianska spoločnosť dôsledne dbať na to, čo bude jeho obsahom. Rátam s tým, že od začiatku bude zapojená do celého legislatívneho procesu,“ poznamenala.



Rezort by tiež chcel predstaviť pracovnú verziu Občianskeho zákonníka a zákona o obchodných spoločnostiach. Súčasťou zmien v Občianskom zákonníku by malo byť aj upravené fungovanie zvereneckých fondov.



„Nie je to len o tom, aby bolo možné spravovať majetok, keď sa niekto stane politikom. Tieto fondy by mohli slúžiť na nové spôsoby spravovania majetku aj po úmrtí danej osoby,“ spresnila s tým, že v rámci toho by chcela rozšíriť možnosti i pre poslednú vôľu.



V rámci zákona o obchodných spoločnostiach by malo prísť k zjednoteniu právnej úpravy záväzkových vzťahov. „Často sú spory, či sa na zmluvu vzťahuje Občiansky alebo Obchodný zákonník. Nie je potrebné, aby sme mali pre tú istú zmluvu dva typy zákonníkov,“ ozrejmila. Upravené majú byť aj vnútorné vzťahy obchodných spoločností a ich vznik.



Rezort by chcel modifikovať nastavenie sankcií v rámci Trestného zákona. Ministerstvo zároveň podľa Kolíkovej intenzívne rokuje so Sme rodina o exekučnej amnestii. „Predpokladám, že takýto návrh bude v tomto roku tiež predložený,“ poznamenala.