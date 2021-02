M. Kolíková: Predseda NSS SR nemusí byť odborník na správne právo

Bratislava 16. februára (TASR) - Šéfka rezortu spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí) považuje za dôležité, aby bol predseda Najvyššieho správneho súdu (NSS) SR dobrý manažér. "Nemyslím si, že je pri hľadaní predsedu NSS SR nevyhnutné, aby bol odborník v rámci správneho práva," uviedla ministerka na utorkovom zasadnutí Súdnej rady SR.



U predsedu NSS SR je podľa nej okrem manažérskej skúsenosti dôležitý aj životný príbeh. "Osobitne dnes je životný príbeh kľúčový predpoklad na to, že neuhne ani v rôznych dilemách, ktoré môže takáto funkcia ponúkať," zdôraznila.



Jediným kandidátom na šéfa NSS SR je Jaroslav Macek. "Ide o odborníka na konkurzné právo. Je chvályhodné, ako sa postavil k zriadeniu protischránkového registra," povedala sudkyňa správneho kolégia Najvyššieho súdu SR a členka Súdnej rady Petra Príbelská.



Upozornila, že predseda NSS SR sa stane automaticky aj sudcom NSS SR a po skončení funkčného obdobia môže zostať na tomto súde. "Mal by byť z funkcie predsedu zjednocovateľom a mal by na tím sudcov pôsobiť aj odborne," podotkla.



Voľbu kandidáta na predsedu NSS SR realizuje Súdna rada, vyhlásená je na 2. marca.