M. Kolíková: Rušíme odmeny pre prokurátorov a sudcov

Bratislava 24. júna (TASR) – Vláda SR na svojom stredajšom rokovaní zrušila odmeny pre prokurátorov a sudcov ako súčasť ekonomických opatrení na boj s pandemickou situáciou. Po rokovaní vlády to uviedla ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí).



„Ide o profesie výkonu verejnej moci, keď máme zaručené trináste a štrnáste platy,“ ozrejmila Kolíková. Ministerka považuje finančné zabezpečenie sudcov a prokurátorov za veľmi slušné aj v porovnaní s ostatnými krajinami EÚ. „A pri sudcoch je aj z odporúčaní zrejmé, že ďalší bonus vo forme odmien ani nie je na mieste,“ doplnila Kolíková.



„Návrh spolu s ďalšími legislatívnymi opatreniami znižuje výdavky štátu na miestach, kde takéto zníženie je za účelom dosiahnutia cieľa väčšej redistribúcie financií do pomoci najviac zasiahnutým skupinám obyvateľstva a podnikateľským subjektom legitímne a primerané,“ vysvetľuje dôvodová správa vládneho materiálu.



Okrem zrušenia odmien ministerka avizovala, že zosúladí aj prokurátorský a sudcovský príplatok k nemocenskému s ostatnými povolaniami. Tieto opatrenia považuje za prejav solidarity zo strany rezortu spravodlivosti.



Rezort spravodlivosti tiež avizuje aj posun niektorých lehôt pri podnikaní. Jedna má podľa Kolíkovej súvisieť s využívaním splnomocnenia pri výpisoch z registrov trestov. Najnovšie už tiež nebude pri niektorých zápisoch do obchodného registra potrebný audit pri zmenách týkajúcich sa výšky základného imania.



Na otázku zlepšenia vymožiteľnosti práva Kolíková uviedla, že takéto opatrenia sú behom na dlhú trať. Napriek tomu ministerka avizuje, že sa tomu venujú aj s exministerkou Luciou Žitňanskou, vďaka ktorej by chcela mať do roka nový zákon o obchodných spoločnostiach. Pre obchodný register chce zase Kolíková nový informačný systém.