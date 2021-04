M. Kolíková sa postavila za ŠÚKL, tvrdí, že je potrebné ho chrániť

Bratislava 10. apríla (TASR) - Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí) sa postavila za Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL). Je potrebné ho chrániť, pretože sa správa zodpovedne, odborne a nezávisle. Ministerka to uviedla na sociálnej sieti.



Zdôraznila tiež, že ŠÚKL chráni zdravie všetkých a robí tak preto, lebo má zdatnú šéfku, Zuzanu Baťovú. "Chráňme našich ľudí zo Slovenska, ktorí sú odborne zdatní. Nemáme ich priehrštia. Chráňme ich, aby sme ako krajina boli úspešní, aby sme aktuálne dnes boli i zdraví," dodala Kolíková. Pripomenula, že len pár týždňov dozadu mali koaliční lídri na stole Memorandum dobrého vládnutia.



Kolíková tak reagovala na ministra financií Igora Matoviča (OĽANO), ktorý vo štvrtok (8. 4.) rokoval v Moskve o vakcíne Sputnik V, v piatok (9. 4.) povedal, že Rusi sa cítia byť mimoriadne poškodení tým, že ŠÚKL zveril posúdenie vakcíny Sputnik V neregistrovanému laboratóriu, ktorého výsledky narušili reputáciu vakcíny po celom svete.



ŠÚKL deklaroval, že nebol nikým zodpovedným za dovoz vakcíny Sputnik V upozornený na to, že by malo testovanie v SAV údajne porušovať utajenú zmluvu s ruským výrobcom. Biomedicínske centrum SAV uviedlo, že realizovalo skúšky vakcíny Sputnik V na základe písomnej žiadosti bývalého ministra zdravotníctva Mareka Krajčího (OĽANO).