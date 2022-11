M. Kolíková: SaS nepodporí návrh budúcoročného štátneho rozpočtu

Bratislava 27. novembra (TASR) – Opozičná SaS nepodporí v parlamente súčasný návrh budúcoročného štátneho rozpočtu. V nedeľnej diskusnej relácii TA3 v politike to povedala poslankyňa Národnej rady (NR) SR Mária Kolíková (SaS). Návrh rozpočtu nepodporia ani nezaradení poslanci parlamentu pôsobiaci v Hlase-SD, zopakoval v relácii šéf strany Peter Pellegrini.



Návrh štátneho rozpočtu považuje Kolíková za nezodpovedný. "Nechceme, aby sme išli do zadlženia štátu, z ktorého sa nikdy nevymaníme," zdôraznila. Kritizuje, že súčasťou návrhu nie sú výdavkové limity, ku ktorým sa Slovensko zaviazalo v pláne obnovy. Tiež veľký balík finančných prostriedkov vo všeobecnej pokladničnej správe. "Za takýto zákon nemôžeme zahlasovať," povedala v relácii.



Aj podľa Pellegriniho je návrh budúcoročného rozpočtu zostavený nezodpovedne. "Ak vláda nevie vládnuť, nech príde za opozíciou, nech sa dohodneme na termíne predčasných volieb a garantujeme vám, že nájdeme riešenie na všetko," podotkol predseda Hlasu-SD s tým, že ide o rozpočet, ktorý narába s dvakrát vyššou sumou ako za jeho vlády.



Kolíková v relácii nekonkretizovala, či podporí v parlamente návrh na odvolanie ministra vnútra Romana Mikulca (OĽANO). Potvrdila, že členovia poslaneckého klubu SaS majú pri hlasovaní takzvanú zelenú kartu. Odmietla prípadnú spoluprácu liberálov so Smerom-SD a fašistickými stranami. Naznačila, že SaS nevylučuje prípadnú povolebnú spoluprácu s Hlasom-SD.



Diskutujúci sa venovali aj opätovnému obvineniu guvernéra Národnej banky Slovenska (NBS) Petra K. z prečinu podplácania. "Vyzývam ho, nech zostane na svojej stoličke," povedal šéf Hlasu-SD. Podľa Kolíkovej je rozhodnutie v rukách guvernéra, keďže bremeno obvinenia sa dotýka celej inštitúcie.