M. Kolíková si nevie predstaviť budúcnosť koalície bez SaS

Bratislava 17. marca (TASR) - Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí) si nevie predstaviť budúcnosť koalície bez strany SaS. Uviedla to po rokovaní vlády. Budúce zasadnutie kabinetu bude podľa Kolíkovej trošku iné, zloženie členov vlády nebude podľa Kolíkovej pravdepodobne totožné na budúci týždeň.



"Javí sa mi vzhľadom na vývoj udalostí, že zloženie členov vlády asi nebude totožné," poznamenala Kolíková s tým, že všetci však majú záujem o štvorkoalíciu. Nevie ani o ponuke premiéra Igora Matoviča (OĽANO), že by mala strana Za ľudí dostať ministerstvá po odchode SaS z vlády.



Minister pôdohospodárstva Ján Mičovský (OĽANO) po rokovaní vládneho kabinetu uviedol, že nevie povedať, či v stredu bolo rokovanie vlády v zložení štvrkoalície posledné. "Je to možné, ale nie stopercentné," podotkol. Nevie ani o tom, že by mal predseda vlády odstúpiť. Je to všetko podľa Mičovského otvorené.



Kolíková tiež nevie, kto bude nasledovníkom na poste riaditeľa Slovenskej informačnej služby. Nevie ani o nástupcovi ministra zdravotníctva.