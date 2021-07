Kolíková: Sloboda prejavu je dôležitá, ale treba rešpektovať zákon

Bratislava 30. júla (TASR) - Sloboda prejavu je dôležitá, ale treba pri nej rešpektovať zákon. Uviedla to ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí) v reakcii na štvrtkový (29. 7.) a piatkový protest v Bratislave. Je tu podľa nej priestor, kde môžu ľudia vyjadriť slobodu prejavu bez toho, aby neprimerane zasahovali do slobody iných, alebo ich ohrozovali na bezpečnosti.



"Myslím si súčasne, že je dôležité, aby polícia nabrala odvahu a urobila všetko pre to, aby každý v našej krajine mohol veriť, že má v rukách ochranu verejného poriadku a v tom prípade je potrebné použiť aj donucovacie prostriedky k tomu, aby bolo zrejmé, že právo platí pre každého," poznamenala ministerka.



Kolíková podľa vlastných slov rozumie, že polícia, policajný prezident Peter Kovařík aj minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO) sú momentálne v ťažkej situácii vo veci protestov, ktoré vyvolala novela týkajúca sa využívania COVID preukazov. "Je veľmi dôležité, aby sme tu mali nástroj, ako sa chrániť pri tretej vlne, keď všetci vieme, že tí, čo sú zaočkovaní, šíria ochorenie menej a rovnako chránia celý zdravotný systém, pretože dajú možnosť, aby aj tí, ktorí potrebujú zdravotnú starostlivosť, nepreplnili oni sami nemocnice pri tretej vlne pandémie," poznamenala.



Vo štvrtok ráno (29. 7.) sa na Hodžovom námestí pred Prezidentským palácom v Bratislave začal oficiálne neohlásený protest proti očkovaniu, pandemickým opatreniam i proti prezidentke SR Zuzane Čaputovej, členom vlády i parlamentu. Podľa polície sa na proteste pred palácom zúčastnilo 1000 až 1500 ľudí. Protestujúci dav zablokoval komunikácie v okolí námestia, čo spôsobilo kolóny v centre mesta a nútenú úpravu trás liniek MHD. Blokovanie ciest sprevádzali menšie incidenty s okoloidúcimi vodičmi, chodcami i novinármi. Polícia dlho proti protestujúcim nezasahovala, tvrdila, že na to nemá zákonný dôvod a že na zhromaždení nedochádza k vážnemu porušovaniu verejného poriadku.



Protestné zhromaždenie pokračuje aj v piatok. Zúčastňujú sa na ňom zatiaľ len desiatky ľudí.