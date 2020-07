M. Kolíková: Slová predsedu parlamentu považujem za nedôstojné

Bratislava 8. júla (TASR) – Slová, ktoré na adresu predsedu strany Za ľudí Andreja Kisku i podpredsedu Národnej rady SR Juraja Šeligu (Za ľudí) povedal na pôde parlamentu šéf zákonodarného zboru Boris Kollár (Sme rodina) považuje ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí) za nedôstojné. Rovnako hodnotí aj slová predsedu vlády Igora Matoviča (OĽaNO) o "stiahnutí chvosta" a "divadelnej hre", ktoré adresoval smerom k stranám Za ľudí a SaS, žiadajúcich Kollára o vyvodenie osobnej politickej zodpovednosti. Šéfka justičného rezortu to povedala po stredajšom rokovaní vlády.



„Vyjadrenia predsedu parlamentu osobitne na pôde parlamentu považujem za nedôstojné, vo vzťahu k nášmu predsedovi strany, ktoré spochybňujú jeho povesť, aj za nepochopiteľné, keďže sú to koaliční partneri," povedala Kolíková. Dodala, že v jej domovskej strane je k celej kauze jednotný postoj.



Na otázky, či môže koalícia po takýchto stretoch ďalej fungovať vyhlásila, že sa sústreďuje na svoje úlohy. „Chcem presadiť reformu justície a na jej čo najrýchlejšie možné implementovanie potrebujem ústavnú väčšinu,“ zdôraznila. „Emócie dávam bokom, sústreďujem sa na to, či bude alebo nebude zhoda na tom, čo potrebuje justícia,“ dodala.



Minister práce Milan Krajniak (Sme rodina) povedal, že vo vláde necítiť žiadny, ani vecný, ani emocionálny problém. Utorkové udalosti podľa jeho slov na stredajšom rokovaní vôbec nepreberali. Pre šéfa rezortu hospodárstva Richarda Sulíka (SaS) je kauza diplomovej práce Kollára ukončená. Vicepremiérka a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veronika Remišová (Za ľudí) uviedla, že problém s diplomovkou je osobným problémom Kollára, nie koalície.



Poslanci Národnej rady SR v utorkovom tajnom hlasovaní neodvolali Kollára z funkcie predsedu parlamentu. Kollár čelí podozreniam z plagiátorstva pri svojej diplomovej práci. Na hlasovaní sa nezúčastnili poslanci za SaS a Za ľudí, ktorí chceli, aby sám odišiel z funkcie. To, že Kollár podal návrh na svoje odvolanie považovali tieto strany za hádzanie zodpovednosti na nich. OĽaNO jeho odchod nežiadalo.