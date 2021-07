M. Kolíková: Status advokáta sa rozširuje

Bratislava 3. júla (TASR) – Status advokáta sa rozširuje, už to nie je len typické zastupovanie v sporovom konaní. Na tlačovej konferencii to v uplynulých dňoch uviedla ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí). Podotkla, že advokát bude mať iný status pri overovaní podpisov a je úvaha, že by mohol aj zapisovať spoločnosti do obchodného registra.



„Status advokáta sa nám trošku rozširuje, už to nie je len to typické zastupovanie v sporovom konaní. Istým spôsobom mu začíname dávať aj oprávnenia ako keby nejakej verejnoprávnej autorite,“ povedala ministerka. O to viac je podľa nej namieste, aby štát uvažoval nad jednoznačnou úrovňou vyvodzovania disciplinárnej zodpovednosti, či už voči advokátom, ale aj voči iným právnickým profesiám.



Ministerka tvrdí, že nechce spochybniť Slovenskú advokátsku komoru (SAK) pri výkone jej disciplinárnej právomoci. „Na druhej strane zriadenie Najvyššieho správneho súdu (NSS) SR nám momentálne dáva otázku, v akej miere sa môže tento priestor vyvodzovania disciplinárnej zodpovednosti týkať advokátov,“ podotkla. Zároveň potvrdila, že zo strany SAK vyvstali v tomto zmysle obavy.



Kolíková uvažovala, či by nebolo namieste prvý stupeň rozhodovania nechať SAK a druhý stupeň preniesť na NSS SR. „Chcela som sa o tom so SAK rozprávať, ale ešte som ani nedostala riadne priestor a už som sa stretla s obrovskou obavou SAK až na európskej úrovni, že chcem zasahovať do nezávislosti advokácie,“ dodala ministerka.



Tá v tejto súvislosti komunikovala aj s eurokomisárom pre spravodlivosť Didierom Reyndersom a obrátila sa na tzv. Benátsku komisiu s otázkou, či by považovala rozhodovanie NSS SR na druhom stupni disciplinárneho konania advokátov za zásah do nezávislosti advokácie. „Čakám na odpoveď, predpokladám, že počas najbližších mesiacov by som ju mohla dostať,“ doplnila.