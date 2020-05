Kolíková verí, že Šikuta prinesie hodnoty z Európskeho prostreida

Bratislava 20. mája (TASR) – Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí) verí, že si Ján Šikuta prinesie do funkcie predsedu Najvyššieho súdu (NS) SR hodnoty z Európskeho súdu pre ľudské práva (ESĽP), kde pôsobil ako sudca. Uviedla to po jeho menovaní v Prezidentskom paláci.



„Sme v situácii, keď Slovensko čelí vážnym medializovaným kauzám, ktoré nás usvedčujú v tom, že tu máme korupciu na súdoch vo veľmi veľkom rozsahu,“ povedala ministerka. Považuje za dôležité, že Šikuta prichádza do funkcie z ESĽP. Verí, že odtiaľ prinesie hodnoty ako prístup k spravodlivosti a rešpekt k ľudským právam. Tie vníma ako potrebné pri reforme a očiste justície.



Za dôležitú považuje Kolíková aj komunikáciu medzi rezortom spravodlivosti a Najvyšším súdom. „Na ministerstve spravodlivosti pripravujeme viaceré zásadné zmeny v rámci legislatívy,“ vysvetlila ministerka. Je toho názoru, že by bolo dobré, keby na návrhoch zákonov mohlo ministerstvo spolupracovať s NS.



Ministerka skonštatovala, že voľba a jednotlivé hlasy od členov Súdnej rady, ktoré Šikuta získal, dokazujú samostatnosť členov Súdnej rady. „Rozhodnutie, čo sa týka celku Súdnej rady, je jednoznačné a myslím si, že nijako nespochybňuje Jána Šikutu v jeho pozícii,“ doplnila Kolíková.



Jána Šikutu vymenovala v stredu za predsedu NS SR prezidentka Zuzana Čaputová. Urobila tak po jeho zvolení Súdnou radou, ktorá sa pokúšala zvoliť predsedu niekoľkokrát. Na NS SR prichádza po Daniele Švecovej, ktorej skončilo funkčné obdobie v októbri minulého roku.