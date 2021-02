M. Kolíková víta voľbu novej šéfky úradu na ochranu whistleblowerov

Bratislava 5. februára (TASR) - Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí) uvítala, že Národná rada (NR) SR v piatok zvolila šéfku úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti. Poukázala na dôležitosť tohto úradu v boji s korupciou. Myslí si, že Zuzana Dlugošová je vhodným človekom na vytváranie tohto nového úradu. Stanovisko ministerky TASR poskytol jej hovorca Peter Bubla.



„Naozaj sa veľmi teším, že parlament dnes zvolil novú šéfku úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti. Je to veľmi dôležité v súvislosti s očistením spoločnosti od korupcie, nekalých praktík," uviedla ministerka. Zdôraznila význam ľudí, ktorí majú odvahu a sú pripravení oznámiť takéto konanie. Preto im podľa nej treba ukázať, že budú chránení.



"Myslím si, že Zuzana Dlugošová ako osoba je naozaj tým pravým človekom, ktorý začne vytvárať tento úrad spôsobom, že mu budeme schopní uveriť, že bude chrániť týchto ľudí a že bude naozaj napomáhať tomu, že sa protispoločenská činnosť, korupcia bude objasňovať a že tu budeme mať ľudí, ktorí sa nebudú musieť báť o tom povedať pravdu," dodala Kolíková.



Právničku Zuzanu Dlugošovú do funkcie zvolili poslanci NR SR v piatok, podporilo ju 80 zo 117 prítomných poslancov. Zriadenie úradu priniesol zákon o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti, ktorý vstúpil do platnosti už 1. marca 2019. Odvtedy sa nepodarilo zvoliť jeho šéfa. Úrad má chrániť whistleblowerov, teda ľudí, ktorí poukážu na protispoločenskú činnosť.



Inštitúcia má byť nezávislým orgánom štátnej správy. Má tiež robiť osvetu v oblasti poskytovania ochrany whistleblowerom i poskytovať odmenu oznamovateľom. O svojej činnosti má raz za rok predkladať správu Národnej rade SR.