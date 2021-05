M. Kolíková: Vo svojej vlastnej strane cítim veľmi silnú podporu

Bratislava 9. mája (TASR) - Vo svojej vlastnej strane cítim veľmi silnú podporu. Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí) to uviedla v nedeľnej diskusnej relácii TA3 V politike. Nezaradená poslankyňa pôsobiaca v strane Hlas-SD Denisa Saková vyhlásila, že ministerka bude mať v pondelok (10. 5.) priestor, aby presvedčila o dôvere plénum Národnej rady (NR) SR.



Saková zopakovala, že Hlas-SD podporí jej odvolávanie. „Fakty, ktoré máme momentálne na stole, sú veľmi vážne,“ zdôraznila. Upozornila na spreneveru v rodinnej firme Kolíkovej, podnikanie jej brata a možný konflikt záujmov pri výbere sídla rezortu spravodlivosti. Kritizovala, že aktívny politik by nemal obchodovať so štátom. „Nemám prospech zo žiadnej zákazky so štátom,“ reagovala Kolíková. Dôvody, za ktoré je kritizovaná, považuje za pseudokauzy. Sama odstúpiť nemieni.



Šéfka rezortu spravodlivosti uviedla, že sa v poslednom období stretla viackrát s lídrom OĽANO a ministrom spravodlivosti Igorom Matovičom. „Či už to bolo vo štvrtok na ministerstve spravodlivosti, kde som sa od neho prvý raz dozvedela, že vníma situáciu s verejným obstarávaním budovy ministerstva spravodlivosti ako konfliktnú,“ povedala Kolíková s tým, že bolo zrejmé, že Matovič má s ňou problém. Dodala, že s premiérom Eduardom Hegerom (OĽANO) by sa mohla o aktuálnej situácii stretnúť v nedeľu poobede.



V rámci legislatívnych návrhov ku kolúznej väzbe sa ministerka nevie so Sme rodina zhodnúť na výnimkách, pre ktoré by platila jej skrátená lehota. „Nemáme trestný proces taký flexibilný a pružný, aby sme vedeli rýchlo urobiť úkony, ktoré sú dôležité pre vyšetrovanie, aby sa dostali pred súd,“ podotkla. O legislatívnom návrhu sa chce rozprávať aj so špeciálnym prokurátorom a predsedami súdov. Saková zdôraznila, že sa bude musieť Kolíková vyrovnať s desiatkami pripomienok k jej legislatívnemu návrhu k skráteniu kolúznej väzby. Zhodli sa na tom, že je potrebné zjednodušiť proces trestného konania, aby bolo možné ambicióznejšie riešiť väzobné lehoty.



Saková zdôraznila, že petícia za referendum o predčasných voľbách bola občianskou iniciatívou. „Podporili sme petičný výbor, dali sme mu materiálno-technické zabezpečenie. Sami sme prekvapení aktivitou občanov,“ povedala s tým, že takmer 600.000 vyzbieraných podpisov je záväzkom, že ľudia očakávajú uskutočnenie referenda. Podotkla, že je legitímnou právomocou prezidentky Zuzany Čaputovej, či vypíše referendum alebo či sa najskôr rozhodne obrátiť na Ústavný súd (ÚS) SR.



Ministerka považuje za správne, aby sa prezidentka na ÚS SR obrátila. „Je veľkou chybou, že sme sa už dávno s takouto otázkou neobrátili na ÚS SR, aby bolo jasné, či tam je alebo nie je nejaký problém s ústavou,“ podotkla. Vidí veľa vážnych dôvodov, pre ktoré sa dá na referendum pozerať ako na nesúladné s princípmi právneho štátu. Tvrdí, že suverenita ľudu bola prejavená vo voľbách, kde dali dôveru politikom na vopred dané obdobie. Aby bolo namieste uvažovať nad skrátením volebného obdobia, dôvody musia byť podľa nej veľmi vážne.