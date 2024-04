M. Kolíková: Výkonná moc nemôže mať všetky spisy NS, išlo by o zásah

Bratislava 24. apríla (TASR) - Výkonná moc nemôže disponovať všetkými spismi Najvyššieho súdu (NS) SR. Nie je k tomu žiadny zákonný dôvod a bolo by to v príkrom rozpore s tým, o čom je deľba moci v právnom štáte a demokracii. Vyhlásila to exministerka spravodlivosti a poslankyňa parlamentu Mária Kolíková (SaS) v reakcii na utorkovú (23. 4.) kontrolu rezortu spravodlivosti na najvyššom súde.



Kritizuje, že zástupcovia rezortu si pri kontrole namiesto konkrétnych spisov, pri ktorých podľa nich malo dôjsť k manipulácii, vyžiadali celú databázu informačného systému najvyššieho súdu. "Samozrejme, že im súd nemohol vyhovieť, pretože toto by bol bezprecedentný zásah do súdnej moci," skonštatovala s tým, že takýto zásah nemožno strpieť.



Premiér Robert Fico aj minister spravodlivosti Boris Susko (obaja Smer-SD) podľa nej využívajú tlačové konferencie na verejný "lynč" voči nepohodlným sudcom. "Zjavne nemajú žiadne dôvody k tomu, aby vedeli podať kvalifikovaný návrh na najvyšší súd a tam teda napadli sudcu, o ktorom si myslia, že pochybil," poznamenala.



Fico v stredu vyzval predsedu NS SR Jána Šikutu, aby poskytol informácie, ako sa prerozdeľovali spisy prostredníctvom informačného systému v najcitlivejších politických kauzách v rokoch 2020 až 2023. Podotkol, že zamestnanci NS SR počas utorkovej kontroly odmietli rezortu spravodlivosti poskytnúť informácie, týkajúce sa systému.



Šikuta ubezpečil, že spisy sú prideľované podľa pravidiel transparentnosti a súd nemá čo zatajovať. Voči vyjadreniam Fica sa dôrazne ohradil a kontrolu označil za arogantnú a neštandardnú. Žiadať všetky spisy podľa neho nemá oporu v zákone. Zároveň deklaroval, že súd je kedykoľvek pripravený byť nápomocný v konkrétnych prípadoch, pri ktorých sú podozrenia z možného pochybenia.