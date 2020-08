M. Kolíková vymenovala za podpredsedu ŠTS I. Králika

Bratislava 26. augusta (TASR) - Novým podpredsedom Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) sa stane Igor Králik. Do funkcie nastúpi 1. septembra. Pre TASR to potvrdil hovorca ministerstva spravodlivosti Peter Bubla.



Králika do funkcie podpredsedu ŠTS vymenovala ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí) na základe návrhu predsedu súdu. "Ide o zákonnú právomoc predsedu príslušného súdu navrhnúť ministrovi spravodlivosti na vymenovanie podpredsedu súdu," priblížil Bubla.



Predsedom ŠTS je od augusta Ján Hrubala.