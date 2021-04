M. Kolíková vytvorila širokú pracovnú skupinu ku kolúznej väzbe

Bratislava 12. apríla (TASR) - Ministerka spravodlivosti SR Mária Kolíková (Za ľudí) vytvorila širokú pracovnú skupinu ku kolúznej väzbe. TASR to potvrdil hovorca Ministerstva spravodlivosti (MS) SR Peter Bubla. Venovať by sa mala najmä dôvodom a trvaniu kolúznej väzby.



Pracovnú skupinu tvoria zástupcovia Generálnej prokuratúry, Úradu špeciálnej prokuratúry, Policajného zboru, Slovenskej advokátskej komory a politikov. "Chcem, aby si v prvom rade najmä na odbornej úrovni prešli možnosti takejto úpravy, či vieme vôbec nájsť takú zhodu, aby sme mohli ísť s právnou úpravou ďalej," povedala.



Kolíková nesúhlasí, aby sa prijímala takáto zmena, týkajúca sa väzby, narýchlo, bez odbornej debaty. A to s ohľadom na dopad na vyšetrovanie a samotný trestný proces. "V parlamente sme preto s Veronikou Remišovou zastavili prílepok k môjmu návrhu zákona o obetiach trestných činov, ktorým chceli poslanci narýchlo zmeniť a skrátiť kolúznu väzbu," zdôraznila.



Vyhlásila, že ak by mala predložiť takýto návrh, musí mať istotu, že bude z pohľadu účelu trestného konania v poriadku a vyvážený. "Keď sa to podarí, som pripravená predložiť takýto návrh aj teraz. Ak by sa to však javilo ako nemožné, určite nebudem presadzovať právnu úpravu, pri ktorej by sa stratil účel trestného konania," doplnila.



Kolíková vytvorila ešte skôr pracovnú skupinu aj k podmienkam vo väzbe, pripravujúcu návrh novely zákona o výkone väzby a trestu. "Z pozície ministerky spravodlivosti som rada, že sa rozprávame o zlepšovaní podmienok vo výkone väzby a výkone trestu, lebo doteraz ako keby bolo ľúto dávať na to akékoľvek finančné prostriedky," zdôraznila. Ministerka predpokladá, že prvotné výstupy z činnosti tejto pracovnej skupiny by mohli byť známe v lete. Jej členmi sú okrem rezortu spravodlivosti aj zástupcovia Zboru väzenskej a justičnej stráže i verejnej ochrankyne práv.