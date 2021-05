Kolíková: Zákaz vychádzania ešte potrvá

Bratislava 5. mája (TASR) – Zákaz vychádzania by mal potrvať ešte minimálne nasledujúci týždeň. V stredu to po rokovaní vlády naznačila ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí).



„Situácia sa zlepšuje, ale súčasne zo strany pána hlavného hygienika (Jána Mikasa, pozn. TASR) aj ministra zdravotníctva (Vladimíra Lengvarského, pozn. TASR) bol silný apel, aby sme zatiaľ ešte podržali takýto právny stav zákazu vychádzania. Predpokladám, že budúci týždeň to budeme môcť radikálne vyriešiť," uviedla.



K zmluve k nákupu vakcíny Sputnik V sa vyjadriť nechce. Myslí si, že otázky v tejto téme majú ísť na šéfa rezortu zdravotníctva. Zopakovala, že je za očkovanie registrovanou vakcínou. „Keď Sputnik bude registrovaný, ja by som v tom určite nikomu nebránila," dodala.



Za tému na diskusiu považuje aj právne výhody pre tých, ktorí sú zaočkovaní.