M. Kolíkovú prekvapilo, že vláda mala rozhodovať o Sputniku V

Bratislava 26. mája (TASR) - Ministerku spravodlivosti Máriu Kolíkovú (Za ľudí) prekvapilo, že predmetom uznesenia vlády má byť aj rozhodnutie o vakcinácii vakcínou Sputnik V. Uviedla to na sociálnej sieti.



"Prekvapilo ma to preto, pretože som presvedčená, že rozhodnutie o tom, aká vakcína má byť použitá, je výlučná právomoc ministra zdravotníctva (Vladimíra Lengvarského, pozn. TASR). Je to, jednoducho, odborné rozhodnutie a vláda nemôže v tomto suplovať odborné rozhodnutie ministra," povedala.



Podľa ministerky spravodlivosti výlučne minister zdravotníctva a jeho ministerstvo môže rozhodnúť o tom, či daná vakcína je bezpečná a vhodná na to, aby bolo umožnené ľuďom sa ňou očkovať. Očkovanie vakcínou Sputnik V preto nepodporila.



Očkovanie vakcínou Sputnik V by sa malo začať najneskôr 7. júna. Vtedy by sa mal spustiť aj systém voľného výberu vakcíny. Vedľajšie účinky sú podľa šéfa rezortu zdravotníctva porovnateľné ako pri vakcíne od spoločnosti AstraZeneca. Sputnik by mal byť určený pre vekovú kategóriu od 18 do 60 rokov.