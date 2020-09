M. Kollár: Atmosféra v spoločnosti je kľúčová pre druhú vlnu

Bratislava 27. septembra (TASR) - Atmosféra spoločnosti je kľúčová pre úspešne zvládnutie druhej vlny pandémie, povedal koaličný poslanec Národnej rady SR Miroslav Kollár (Za ľudí). Premiér Igor Matovič (OĽANO) podľa opozičného poslanca za Smer-SD Ľuboša Blahu zľahčoval celý problém okolo nového koronavírusu a teraz sa vyhovára na nezodpovednosť ľudí. Obaja to uviedli v nedeľnej diskusnej relácii V politike na televízii TA3.



Matovič rozoštváva slovenskú spoločnosť, myslí si Blaha. "Nie je možné, aby sa najvyšší ústavní činitelia vyhovárali ako malí chlapci a šírili nenávisť voči opozícii, doktorom, voči ľuďom s iným názorom," konštatuje Blaha. Prízvukuje, že Slovensko "strašidelne podcenilo situáciu". Základné zlyhanie je podľa neho v testovaní na nový koronavírus, keďže sa ukázalo, že SR je treťou najhoršou krajinou v testovaní v Európe.



Kollár priznal, že Slovensko podcenilo trasovanie osôb a zvýšenie kapacít na regionálnych úradoch verejného zdravotníctva. "Snažíme sa presadiť väčšie testovanie aj trasovanie. Potrebujeme opakovane a pravidelne testovať pracovníkov sociálnych služieb," podotkol podpredseda poslaneckého klubu Za ľudí.



Koaličný poslanec hovorí, že pre stranu Za ľudí je pri Fonde obnovy dôležitá daňová reforma, vzdelanostná, reforma trhu práca, daňová a dôchodková reforma, a tiež kvalitné, dostupné zdravotníctvo.



Skritizoval aj vládu Smeru-SD, ktorá mala na kľúčové reformy Slovenska "roky hojnosti", no nespravila nič. "Smer nám v časoch hojnosti prejedal budúcnosť," povedal Kollár. Dodal, že na reformy bol v tom čase politický výtlak, peniazom a ekonomike sa darilo.



Blaha reagoval, že súčasná koalícia "nemôže kydať na Smer, lebo len vďaka nemu môže tento štát existovať". Prioritou pre koalíciu v pláne fondu obnovy by mala byť digitálna a zelená ekonomika, tvrdí Blaha. Koalícia podľa neho musí hovoriť o sociálnych bytoch, o obnove a ekologickej ekonomike, o obnove bytového fondu, o zatepľovaní, či čistejšej hromadnej doprave, myslí si.